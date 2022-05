Video| Filmul de animaţie 'Unde este Anne Frank?', în cinematografe din 20 mai

Filmul de animaţie „Unde este Anne Frank?”, în regia lui Ari Folman, o poveste emoţionantă şi nemuritoare despre puterea speranţei, bazată pe faimosul „Jurnal” scris de Anne Frank, va rula în cinematografe din 20 mai, conform news.ro.

Kitty, prietena imaginară căreia Anne Frank i-a dedicat faimosul său Jurnal, prinde viaţă în Amsterdamul zilelor noastre, într-o poveste emoţionantă şi nemuritoare despre puterea speranţei. Povestea este bazată pe faimosul „Jurnal” scris de Anne Frank, iar regizorul filmului de animaţie este Ari Folman, nominalizat la două premii BAFTA pentru Waltz with Bashir.

Neştiind că au trecut 75 de ani de la moartea lui Anne Frank, Kitty este convinsă că, dacă ea este în viaţă, atunci trebuie să fie şi prietena ei. Astfel filmul spune povestea călătoriei lui Kitty prin Europa zilelor noastre pentru a o găsi pe Anne. Înarmată cu preţiosul „Jurnal” şi cu ajutorul prietenului ei Peter, care se află în fruntea unui adăpost secret pentru refugiaţi, Kitty merge pe urmele lui Anne şi îî spune povestea. Dezorientată de lumea noastră defectuoasă şi de nedreptăţile pe care le suportă copiii refugiaţi, Kitty vrea să ducă la bun sfârşit cauza lui Anne Frank. Prin onestitatea ei, Kitty adresează generaţiilor viitoare un mesaj plin de speranţă şi generozitate.

„Anne Frank ne-a lăsat multe descrieri despre Kitty: cine este, cum arată, ce fel de personalitate are. Şi, desigur, există dialogul ei cu Kitty. Apoi, am mers mai departe şi am transformat-o pe Kitty într-un alter ego al Annei. În unele privinţe, i-am atribuit o personalitate extrovertită. Este o luptătoare şi nu se află sub controlul părinţilor care îi stabilesc limitele, aşa cum era Anne. Prin urmare, ea este liberă să facă tot ce şi-a dorit Anne în propria ei imaginaţie. Aşa trebuia să fie Kitty - de ce altfel ar fi inventat-o Anne?“, a declarat regizorul filmului.

Fondul Anne Frank este iniţiatorul proiectului filmului, astfel că împreună cu urmaşii lui Anne Frank, fundaţia a hotărât ca această poveste să ajungă în casele şi în inimile noilor generaţii, pelicula reprezentând o introducere în lecţiile de istorie a Holocaustului, a discriminării şi a antisemitismului.

Cine a fost Anne Frank?

Anne Frank a câştigat faimă postum odată cu publicarea din 1947 a cărţii Jurnalul unei tinere fete, în care îşi documentează viaţa ascunsă din 1942 până în 1944, în timpul ocupaţiei germane a Ţărilor de Jos în al Doilea Război Mondial. Este una dintre cele mai cunoscute cărţi din lume şi a stat la baza mai multor piese de teatru şi filme.

Anne Frank s-a născut pe 12 iunie 1929, la Frankfurt în Germania. În 1934, când avea patru ani şi jumătate, familia ei s-a mutat la Amsterdam, Olanda, după ce Adolf Hitler şi Partidul Nazist au câştigat controlul asupra Germaniei. Şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în sau în jurul oraşului Amsterdam. Anne şi-a pierdut cetăţenia germană în 1941 şi a devenit apatridă. Pe măsură ce persecuţiile asupra populaţiei evreieşti au crescut, în iulie 1942, familia ei s-a ascuns în camerele secrete din spatele unei biblioteci din clădirea în care lucra tatăl Annei, Otto Frank. Până la arestarea familiei de către Gestapo la 4 august 1944, Anne a ţinut un jurnal pe care l-a primit cadou de ziua de naştere şi a scris în el în mod regulat.

După arestarea lor, familia lui Anne Frank a fost transportaţă în lagăre de concentrare. La 1 noiembrie 1944, Anne şi sora ei, Margot, au fost transferate de la Auschwitz în lagărul de concentrare Bergen-Belsen, unde au murit câteva luni mai târziu.

Otto, tatăl lui Anne, singurul supravieţuitor al familiei Frank, s-a întors la Amsterdam după război pentru a descoperi că jurnalul Annei a fost salvat de secretarul său, Miep Gies. El a decis să îndeplinească cea mai mare dorinţă a Annei de a deveni scriitoare şi să-i publice jurnalul în 1947. A fost tradus din versiunea sa originală olandeză şi publicat pentru prima dată în engleză în 1952 ca Jurnalul unei fete tinere şi de atunci a fost tradus în peste 70 de limbi.

„Acesta este primul film de animaţie care spune povestea în întregime povestea lui Anne Frank. Vorbim despre 159.000 de desene individuale care au fost create în 15 ţări. Această tehnică a insuflat filmului un sentiment vibrant, plin de viaţă, iar povestea curge de la sine, fără să ceară vreun efort din partea spectatorilor. Pentru a realiza acest lucru, am dezvoltat o tehnică complet nouă, combinând fundaluri statice cu figuri 2D animate clasic. Mai exact, am recreat „Hinterhaus” ca model în miniatură. Acest lucru ne-a permis să creăm imagini cu peisaje reale captate de camere cât se poate de reale. Apoi am plasat figurile animate pe aceste fundaluri. Asta e o adevărată inovaţie. Nimeni n-a mai făcut aşa ceva până acum în cinema”, a adăugat Folman.

Oglindind scenariul filmului omonim, romanul grafic Unde este Anne Frank? semnat de Ari Folman şi Lena Guberman, care va apărea la sfârşitul lunii mai la Humanitas Junior, celebrează talentul literar al Annei Frank şi ne încurajează să continuăm să-i ascultăm vocea incomparabilă, mai relevantă ca oricând acum, la 75 de ani de la prima publicare a jurnalului.

Unde este Anne Frank? este distribuit în România de Independenţa Film si va avea premiera în cinematografele din toată ţara pe data de 20 mai 2022.