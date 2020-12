VIDEO Floricica Dansatoarea a EXPLODAT - Poliția a amendat-o cu 2.000 de lei, după un CHEF de Crăciun: De unde să o plătesc

Nervi pentru Floricica Dansatoarea. Aceasta fost amendată de Poliție, chiar de Crăciun, după ce a fost la o prietenă alături de care a chefuit LIVE pe Facebook.

„Eram supărată și m-am dus la prietena mea Carmen să nu stau singură în casă. A doua zi a venit poliția la ușă să ne întrebe de ce am dat petrecere cu șapte persoane și ne-a dat amendă. Eu nu am de unde să o plătesc. Am plecat la Carmen că nu am avut și eu porc pe masă. (....) De unde să plătesc eu amenda asta acum?”, îi întrebă pe fani Floricica. Videoclipul poate fi vizualizat aici.