VIDEO Gabriela Firea respinge ferm varianta Nicolae Ciucă premier: Ne îndreptăm spre dictatură militară? Dăm un semnal prost în Europa

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat luni, într-o conferință de presă, că România dă un semnal politic prost în Europa dacă îl pune premier pe Nicolae Ciucă, militar de carieră.

„Nu am a-i face reprosuri personale dlui Ciuca. Dar ce semnal dam noi in intreaga Europa? Ca aducem militari la conducerea Guvernului? Ne indreptam cumva spre dictatura militara? Apreciez sacrificiile miliarilor, merita respectul nostru, dar a veni cu un militar la conducerea guvernului este o nota proasta in democratiile noastre”, a declarat Gabriela Firea.