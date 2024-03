VIDEO – Imagini uluitoare cu Kim Jong Un din tinerețe: dictatorul era slab și părea ușor dezorientat

Kim Jong Un a trăit în Elveția timp de aproximativ 8-9 ani. Acolo a frecventat cursuri de muzică, așa cum arată și imaginile publicate de Al Jazeera. Imaginile arată un Kim Jong Un slăbuț, ușor dezorientat, care cântă alături de alți tineri.

Kim Jong Un juca baschet și era descris drept un copil „timid” de ceilalți colegi.

Kim Jong Un era încă un copil când a plecat la Berna, capitala Elveției, în vara lui 1996, pentru a se alătura fratelui său mai mare, Kim Jong Chol, la școală, relatează Politico. S-a trezit într-un oraș pitoresc. Berna era renumită pentru turnul cu ceas, cunoscut sub numele de Zytglogge, care l-a determinat pe un tânăr funcționar de brevete numit Albert Einstein să descopere teoria relativității cu aproximativ 90 de ani mai devreme. Einstein, mergând acasă de la serviciu într-un tramvai într-o seară din 1905, a rezolvat misterul „spațiului-timp” care îl deranja de ani de zile.

Când Kim Jong Un a sosit în Elveția, filme precum „Mission Impossible” sau „Trainspotting” erau pe cale să fie lansate. „Prințul” nord-coreean a ieșit din copilăria sa închisă în această lume nouă. Nu a fost prima dată când a plecat în străinătate - a mai călătorit în Europa și Japonia - dar a fost prima dată când a trăit în afara limitelor curții regale nord-coreene.

Fratele său mai mare locuia de doi ani în Liebefeld, un cartier suburban de la marginea Bernei, împreună cu mătușa maternă, Ko Yong Suk, cu soțul ei, Ri Gang, și cu cei trei copii ai lor. Toți membrii familiei Kim și-au construit cu grijă identitățile pentru a ascunde cine sunt cu adevărat.

„Am trăit într-o casă normală și ne-am comportat ca o familie normală. M-am comportat ca mama lor”, a spus mătușa lui Kim. „Prietenii lor veneau și eu le făceam gustări. A fost o copilărie foarte normală, cu petreceri de naștere și cadouri și copii elvețieni care veneau să se joace.”

Acasă vorbeau coreeană și mâncau mâncare coreeană, iar prietenii băieților nu știau că Imo – așa cum o numeau Jong Chol și Jong Un – era coreeană pentru „mătușă”, nu pentru „mamă”.

Albumele lor foto de familie conțin imagini ale viitorului lider al Coreei de Nord înotând în Marea Mediterană pe Riviera Franceză, luând masa în aer liber în Italia, mergând la Euro Disney la Paris – nu a fost prima călătorie a lui Kim Jong Un acolo; mama lui îl luase deja cu câțiva ani înainte — și la schi în Alpii elvețieni. S-au relaxat la un hotel de lux din Interlaken, stațiunea elegantă din afara Bernei, care este poarta de intrare către munții Jungfrau și găzduiește un faimos parc de distracții.

