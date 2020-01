VIDEO - INCIDENTE cu Călin Popescu Tăriceanu, în fața Parchetului General: Cum a fost UMILIT liderul ALDE

Călin Popescu Tăriceanu s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, în cel mai nou dosar care îl vizează. Liderul ALDE a avut parte de incidente din partea celebrului protestatar Marian Moroșanu, zis și ”Ceaușescu”, cel care l-a împins și i-a fluturat, prin față, o pereche de cătușe. Tăriceanu nu a ripostat și nici nu a făcut vreo declarație.

Parchetul General efectuează o anchetă in rem cu privire la fapte de abuz în serviciu şi uzurpare a unor calităţi oficiale. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri care ar putea să îi vizeze pe Călin Popescu Tăriceanu şi pe Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu.

Ancheta vizează modul în care Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu, a fost menţinut în funcţie cu toate că, în anul 2015 magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au declarat, definitiv, incompatibil după ce a avut afaceri cu instituţii ale statului.

Tăriceanu ar fi vizat de această anchetă deoarece, în calitate de preşedinte al Senatului, nu ar fi dat curs, în 2017, solicitării Agenţiei Naţionale de Integritate de a-l elibera din funcţie de Marciu.

Anterior, la Parlament, el a afirmat că este vorba despre o confuzie sau de o necunoaştere a prevederilor legale, menţionând că nu preşedintele Senatului decide dacă un senator îşi pierde această calitate, ci Plenul.

“Din ceea ce a apărut în presă, pentru că practica scurgerii informaţiilor către presă este una obişnuită a parchetului din România, am aflat că sunt acuzat de abuz în serviciu în legătură cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator ceea ce doresc să subliniez este că nu preşedintele Senatului, care are un rol mai degrabă de reprezentare şi nu are funcţiie executive, nu preşedintele Senatului este cel care decide dacă un senator îşi păstrează calitatea de membru al Senatului sau şi-o pierde, acest lucru se face în urma unei proceduri pe care am îndeplinit-o în mod riguros pe baza regulamentului Senatului, iar decizia se ia de către plenul Senatului cu majoritatea membrilor săi”, a declarat, miercuri, Tăriceanu, la Parlament.

El a spus că este vorba de confuzie sau de o necunoaştere a prevederilor legale de către procurori.

“Până nu voi vedea dosarul mai multe detalii nu pot să vă dau. Bănuiesc că aceasta este speţa şi cred că aici este vorba de o confuzie, dacă nu chiar mai mult, de o necunoaştere a prevederilor legale de către cei de la Parchet. (...) Merg la Parchet, am tot interesul să colaborez cu justiţia pentru lămurirea acestor chestiuni”, a mai precizat liderul ALDE.

În 22 ianuarie, Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că a primit o înştiinţare de la Parchetul General că este suspect într-un dosar de abuz în funcţie, în legătură cu mandatul unui senator care se afla în incompatibilitate.