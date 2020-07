VIDEO - Ion Ştefan amenință PSD-iștii: Nu renunţ la controale. Cine a păgubit ministerul va răspunde în fața organelor de anchetă

Ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, a declarat, marţi, că toţi cei care au păgubit ministerul vor răspunde în faţa organelor de anchetă.

"Să vorbim şi despre adevărata durere a PSD, capacul pus la capacul cu miere de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. După cât de tare ţipaţi, v-aş bănui de sevraj, sevraj după ce vi s-au tăiat sursele de cheltuire anapoda a banului public prin proiecte fictive şi sinecuri. Ce vă deranjează pe dumneavoastră este că am înlăturat sinecurile PSD care şi-au văzut tăiate legăturile cu accesul la banul public", a spus Ion Ştefan la dezbaterea moţiunii simple împotriva sa, "Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!".

El a afirmat că a găsit "un minister greoi, birocratizat la maxim, documente cu 5-6 semnături inutile, doar pentru a justifica funcţii de conducere şi salarii deloc decente".

"Pentru că vă arătaţi îngrijoraţi de soarta funcţionarilor de la Direcţia de integritate şi anticorupţie, aş vrea să vă spun un lucru: când aţi plătit milioane de lei pentru patru coli A4 pentru diferite strategii copy-paste, studii, nu aţi ţipat. De ce nu aţi făcut lucrul acesta? Eu, în schimb, am făcut ceea ce trebuia făcut încă pe mandatele PSD pe minister. Am oprit sifonarea banilor, am reziliat aceste contracte, nu am semnat alte contracte de acelaşi gen şi am sesizat instituţiile abilitate să găsească vinovaţii şi să recupereze prejudiciile pentru că, stimaţi domni parlamentari, eu mă mulţumesc să-i descopăr şi înlătur pe vinovaţi de la acte de corupţie, vrem să recuperăm până la ultimul ban fondurile tocate. Mie nu-mi este teamă de organele de anchetă, însă nu acelaşi lucru îl pot spune de cei care au girat în anii din urmă din birourile Ministerului Dezvoltării cheltuirea banului public pe bunul plac. Toţi cei care au fost părtaşi la astfel de practici, care au păgubit ministerul vor răspunde în faţa organelor de anchetă", a spus Ion Ştefan.

El a susţinut că toţi oamenii pe care i-a promovat pe funcţiile de conducere sunt profesionişti din minister, care au fost "marginalizaţi de PSD".

Ministrul a precizat că peste 180 de posturi vacante din minister au fost ocupate în mandatele anterioare fără concurs, ci prin transfer, fără transparenţă, garanţie sau experienţă în domeniu.

"Pentru toate tertipurile şi presiunile la care aţi apelat pentru a vă proteja acoliţii, pentru a vă putea întoarce la practicile când primeaţi bani prin lucrări PNDL fie neefectuate, fie la o calitate cel puţin îndoielnică, dumneavoastră, cei din PSD, aveţi de ce să vă fie ruşine. Nu renunţ la controale care să ne asigure că banii cetăţenilor vor fi plătiţi pe lucrări realizate corect conform proiectului tehnic. Nu mă opresc din a da undă verde la proiectele necesare cetăţenilor şi din a munci cu dorinţă de a accesa fiecare euro pus la dispoziţia României pe proiecte derulate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţie", a mai afirmat ministrul.