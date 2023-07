VIDEO Israelul a atacat Siria

Israelul a efectuat un atac aerian în Siria, în apropierea oraşului Homs, controlat de forţele guvernamentale, a anunţat duminică agenţia siriană SANA, citând o sursă militară, transmite AFP.

"Inamicul israelian a efectuat lovituri aeriene dinspre nord-estul Beirutului, ţintind anumite puncte din jurul oraşului Homs", a spus sursa militară, conform agerpres.ro.

Apărarea aeriană siriană a interceptat câteva rachete în zona rurală la nord de Homs, a spus agenţia, sursa militară raportând pierderi "materiale".

Pe 14 iunie, Israelul a efectuat un alt atac aerian în vecinătatea Damascului, rănind un soldat sirian.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), un organism cu sediul în Regatul Unit care are o reţea extinsă de surse în întreaga Sirie, atacurile din 14 iunie au vizat "depozite de arme aparţinând luptătorilor pro-iranieni şi au provocat un incendiu".

De la începutul războiului din Siria în 2011, Israelul a efectuat sute de lovituri aeriene împotriva poziţiilor regimului sirian, precum şi ale forţelor iraniene şi ale Hezbollah, aliaţi ai Damascului şi inamici ai Israelului.

Autorităţile israeliene comentează arareori aceste lovituri, dar spun că doresc să împiedice Iranul să îşi consolideze poziţia la graniţele sale.

Reports in Syria of an air force attack in Homs.



The IDF spokesman announces that an anti-aircraft missile fired from Syrian territory exploded in the air over Israel. pic.twitter.com/vpqkgEPHYh