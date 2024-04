VIDEO Israelul dezvăluie imagini din camera secretă a armatei din timpul atacului iranian

Potrivit IDF, atacul Iranului a cuprins 170 de drone, 30 de rachete de croazieră și 120 de rachete balistice - dintre care 99% au fost interceptate de apărarea aeriană.

Toate dronele și rachetele de croazieră au fost doborâte în afara spațiului aerian al țării de către Forțele Aeriene Israeliene și aliații săi, inclusiv Statele Unite, Regatul Unit, Iordania, Franța și alții.

Patru rachete balistice au lovit o bază aeriană din sudul Israelului, provocând daune minore infrastructurii, a declarat IDF.

Din imaginile publicate se poate observa îngrijorarea de pe fețele oficialilor, dar și agitația.

Iranul şi-a închis instalaţiile nucleare duminică, în ziua atacului în Israel, a anunţat directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi, relatează AFP, scrie News.ro.

Într-o conferinţă de presă, în marja unei reuniuni a Consiliului de Securitate a ONU consacrată Centralei Nucleare Zaporojie din Ucraina, Rafael Grossi a fost întrebat despre posibilitatea unui atac israelian, ca represalii, asupra instalaţiilor nucleare iraniene.

”Suntem preocupaţi mereu de această posibilitate”, a răspuns directorul AIEA.

”Ceea ce pot să vă spun este că inspectorii noştri în Iran au fost informaţi de Guvernul iranian că ieri (duminică), toate instalaţiile nucleare pe care le inspectăm zilnic au rămas închise din motive de securitate”, a adăugat el.

Rafael Grossi a declarat că instalaţiile nucleare iraniene urmau să fi redeschise luni.

”Am decis să nu las inspectorii să revină atât timp cât situaţia nu este complet calmă. Noi vom relua mâine (marţi)” inspecţiile, a anunţat el.

Această închidere ”nu a avut un impact direct asupra activităţilor noastre de inspectare. Dar, bineînţeles, îndemnăm în continuare la cea mai mare reţinere”, a îndemnat Rafael Grosi.

Israelul ameninţă cu o ”ripostă” la atacul masiv, fără precedent al Iranului, în pofida unor apeluri ale multor ţări, inclusiv al aliatului său american, de a evita o escaladare într-o regiune deja îndoliată de Războiul din Fâşia Gaza.

Teheranul a lansat pentru prima oară un atac direct, în noaptea de sâmbătră spre duminică, ca represalii în urma unui atac care a distrus Consulatul Iranului la Damasc, atribuit Israelului, soldat cu moartea a şapte membri ai Gardienilor Revoluţiei, inclusiv doi generali.

Armata israeliană ”va riposta lansării acestor atât de numeroase rachete de croazieră şi drone asupra teritoriului Israelului”, a anunţat luni seara şeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Herzi Halevi, atac care a vizat baza militară israeliană Nevatim, în Deşertul Negev (sud), atinsă.

Premierul Benjamin Netanyahu a cerut comunităţii internaţionale să ”rămână unită” împotriva ”agresiunii iraniene care ameninţă pacea mondială” în urma acestui atac ”dejucat” cu ajutorul mai multor aliaţi, inclusiv al Washingtonului.

Începând de duminică, se multiplică îndemnuri la o împiedicare a unei riposte care ar risca să inflameze şi mai mult o regiune aflată ”pe marginea prăpastiei”, potrivit secretarul general al ONU Antonio Guterres.

Statele Unite au anunţat că nu vor ”un război extins cu Iranul”, după ce au făcut front comun cu aliatul lor împotriva atacului iranian şi au avertizat că nu vor participa la o operaţiune israeliană de represalii.

”Împreună cu partenerii noştri, am învins acest atac iranian”, a anunţat preşedintele american Joe Biden, care a îndemnat Israelul să evite o escaladare şi să încerce mai degrabă să acţioneze în vederea unui ”armistiţiu” în Războiul din Fâşia Gaza.

În afată de Statele Unite, Regatul Unit şi Franţa s-au distanţat, la rândul lor.

Şeful diplomaţiei britanice David Cameron a exclus o participare a regatului la o ripostă israeliană, iar preşedintele francez Emmanuel Macron a îndemnat la evitarea unui război regional.

Iranul a declarat ”afacerea închisă” şi a avertizat Israelul, inamicul său jurat, împotrivă oricîrui ”comportament imprudent”, care ar declanşa o reacţie iraniană ”mult mai puternică”.

The Israeli military releases footage from the Israeli Air Force's control room at the IDF's underground headquarters, as the first interceptions of the Iranian missiles and drones were carried out early Sunday. pic.twitter.com/bay0HeXRDA