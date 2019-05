VIDEO Klaus Iohannis spulberă visele celor care credeau că România intră în Schengen și scapă de MCV: 'Din păcate avem un guvern PSD care a stricat tot'

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că pune problema încă din prima lună de mandat ca România să nu mai fie monitorizată prin MCV și să adere la spațiul Schengen, afirmând însă că guvernul PSD ”a stricat tot ce s-a construit în ani și ani de muncă”.

”Aceste lucruri le-am cerut și le cer constant încă din prima lună de mandat. Știți că în ianuarie 2015 am fost la Bruxelles și am solicitat aceste lucruri. De atunci le solicit în continuare, însă eu nu sunt singur aici. Din păcate avem un guvern PSD care a stricat tot ce s-a construit în ani și ani de muncă. Dacă ar fi fost oameni serioși, dacă ar fi fost pesediștii hotărâți să lupte pentru România, eu vă garantez că la momentul acesta despre MCV nu se mai vorbea și am fi avut o șansă mare să intrăm în Schengen. Oricum eu pun problema constant, dar ca să vorbim foarte tehnic, nu în formatul Consiliului European se discută despre Schengen, ci în formatul miniștrilor de Interne”, a declarat Klaus Iohannis.

Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut președintelui Klaus Iohannis ca la Summitul de la Sibiu, de joi, acesta să solicite liderilor europeni aderarea României la Spațiul Schengen și ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru țara noastră.