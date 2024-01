VIDEO - Liderul opoziţiei din Coreea de Sud, înjunghiat cu un cuţit în timpul unei conferinţe de presă

Lee vizita şantierul de construcţie a noului aeroport Gadeokdo când a fost lovit în partea stângă a gâtului în timp ce vorbea cu o mulţime de reporteri, a declarat oficialul.

Oficialul Partidului Democrat a declarat pentru CNN că Lee sângera, dar era conştient, şi a fost dus la spital.

Lee Jae-myung, care a pierdut la limită alegerile prezidenţiale din 2022, a fost înjunghiat în partea stângă a gâtului marţi dimineaţă, transmite BBC.

Atacatorul de sex masculin a fost arestat la faţa locului.

Lee a fost transferat la un spital la aproximativ 20 de minute după atac. El era conştient în acel moment, a precizat Yonhap.

Atacatorul părea să aibă în jur de 50 sau 60 de ani, au precizat jurnaliştii. Acesta s-ar fi apropiat de Lee cerându-i un autograf, înainte de a se arunca brusc în faţă pentru a-l înjunghia.

Videoclipurile cu atacul difuzate pe reţelele de socializare îl arată pe Lee prăbuşindu-se mai întâi în mulţime şi apoi la pământ, în timp ce mai multe persoane încearcă să îl imobilizeze pe atacator. Fotografiile de după incident îl arată pe Lee Jae-myung întins pe jos cu ochii închişi, în timp ce cineva îi apasă o batistă pe partea laterală a gâtului.

BREAKING: South Korean opposition leader Lee Jae-myung has been stabbed in the neck



https://t.co/6uMGtTkYfr