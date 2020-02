VIDEO Ludovic Orban a luat foc după majorarea tichetelor de masă: Atâta nerușinare și nesimțire nu am văzut în viața mea!

Premierul Ludovic Orban a criticat, marți, decizia Parlamentului de majorare a valorii tichetelor de masă.

Întrebat cum comentează decizia Camerei Deputaților de a majora, în calitate de for decizional, valoarea nominală a unui tichet de masă de la 15,18 lei la 20 de lei, premierul a spus la Parlament: „O sa facem calculele (legate de impactul bugetar, n.red). Eu atata nerusinare si nesimtire nu am vazut in viata mea. Au respins si prorogarea termenului de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor. Fiecare zi in care acest Parlament ia decizii este un motiv in plus sa il faca pe orice roman sa inteleaga ca este nevoie de alegeri anticipate. Nu se mai poate continua in ritmul asta. Politicile PSD au creat un deficit urias si acum continua sa ia decizii care maresc deficitul”.