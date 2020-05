VIDEO Ludovic Orban dă raportul: Am avut momente când am fost aproape de limita de tratare / Cum o să fie după 15 mai

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la Palatul Victoria, în prezentarea raportului activității guvernamentale în timpul stării de urgență că „am luat masuri care nu au fost populare dar care si-au dovedit efectele”, precum interzicerea exportului de medicamente si echipamente medicale.

„In ceea ce priveste tratamentul pentru COVID-19 am avut momente in care am fost aproape de limita de tratare”, a indicat premierul.

„Nu mi-am dorit niciodata sa fiu in situatia ca premier sa impun restrictii pentru cetatenii romani. Orice restrictie am impus, toate aceste decizii au fost luate numai si numai pentru a pazi sanatatea romanilor”, a mai declarat Ludovic Orban.

„Ne propunem ca dupa data de 15 mai, in mod gradual, sa eliminam restrictiile, sigur, avand la baza un singur critereiu, riscul epidemiologic. Evaluarea este facuta de specialisti, de Institutul National de Sanatate Publica si ea va sta la baza deciziilor. Orice ridicare de restrictii trebuie insotita de un set de reguli care vor fi elaborate de INSP si ceilalti parteneri. Vom impune un set de reguli in ce priveste transportul in comun, activitatea in birouri”, a mai declarat Ludovic Orban.

