VIDEO Marcel Ciolacu l-a sunat pe Ionel Arsene, după condamnarea la peste 8 ani de închisoare: 'Aștept o decizie politică din partea lui'

Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, a fost condamnat de Tribunalul Bacău la opt ani şi patru luni de închisoare pentru trafic de influenţă. Decizia instanţei nu este definitivă.

Marcel Ciolacu a anunțat că l-a contactat telefonic pe subalternul său de la Neam și că așteaptă ca acesta să ia o decizie în următoarele zile. ”Sunt anumite decizii în interiorul partidului pe care trebuie să le respectăm”, i-a transmis Ciolacu lui Arsene.

”Am avut astăzi o discuţie telefonică cu domnul Arsene (...) Am avut o discuţie normală, ca între colegi, între camarazi, până la urmă, şi nu era, şi normal că nu era, într-o situaţie foarte convenabilă. În următoarele zile voi avea o discuţie şi în ceea ce priveşte decizia politică a domnului Arsene (...). Corect şi colegial este să aştept întâi o decizie politică din partea domnului Arsene (...) Repet, am avut o discuţie telefonică, urmează ca mâine şi poimâine să avem alte discuţii. Nu e un moment fericit nici pentru domnul Arsene, nici pentru familia domniei sale şi nici pentru partid. Nu comentez deciziile instanţei, nu am făcut-o niciodată şi nici nu o să fac, să comentez deciziile unui magistrat, sub nicio formă. Dar există anumite decizii în interiorul partidului pe care va trebui să le respectăm.”, Marcel Ciolacu la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Tribunal Bacău a decis, miercuri, condamnarea lui Ionel Arsene la opt ani şi patru ani de închisoare pentru infracţiuni de trafic de influenţă comise în 2013 şi în 2015.

Instanţa a mai decis confiscarea de la Ionel Arsene a sumelor de 80.000 de euro şi 150.000. Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ este obligat să achite suma de 30.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Ionel Arsene a fost judecat pentru că, în anul 2013, în calitate de deputat şi preşedinte al organizaţiei judeţene Neamţ a PSD, ar fi primit de la o persoană (martor în cauză), suma de 100.000 euro "pentru a-şi folosi influenţa pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, în scopul de a se constata nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea funcţie de conducere în administraţia locală".

De asemenea, el a mai fost judecat de procurorii anticorupţie şi într-un alt dosar de trafic de influenţă. El a fost acuzat că ar fi pretins de la un om de afaceri 5% din suma totală de 60.000.000 lei ce trebuia alocată de Administraţia Naţională Apele Române (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administraţiile bazinale.

