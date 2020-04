VIDEO Marcel Vela, după Ordonanța Militară nr.8: Cei din diaspora să rămână acolo, să-i iubească de la distanță pe cei din România

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi seară la finalul conferinței în care a anunțat că a semnat Ordonanța Militară nr.8, că face apel la românii din străinătate „să rămână acolo” și să-și iubească „de la distanță” cunoscuții din România pe perioada stării de urgență. El le-a mulțumit celor din Interne care ieșit din birouri pe străzi pentru ordinea publică și a indicat că inclusiv sportivi campioni s-au oferit să ajute (deși Larisa Iordache a zis azi că a fost chemată, nu s-a oferit ea).

„Dragi prieteni, prin ceea ce trecem noi, noi toti, este una din lectiile vietii si cred ca acum este momentul sa dovedim capacitatea noastra de a fi disciplinati si uniti. Toti simtim acesta durere a separarii de cei dragi. Va asigur ca eforturile noastre vor duce la rezultate. Fac un apel sa fie respectate regulile si sa nu uitati ca gesturile necugetate se pot plati scump de unii care fac din teribilism greseli sau gesturi ireparabile (...) Fac apel la spiritul civic al celor din diaspora, la dragostea fata de tara, sa ramana acolo si sa-i iubeasca pe cei de aici din Romania de la distanta in aceasta luna cu evenimente deosebite, doar asa vom trece aceasta perioada grea”, a zis Vela.

„Imi exprim recunostinta fata de angajatii MAI, ma refer in special la cei aflati in prima linie. Sportivi campioni s-au oferit sa vina in zona operativa. Le multumesc celor din zona tehnica sau de suport care au coborat in strada”, a mai zis Vela.

