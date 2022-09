VIDEO Mihai Neșu: 'Accidentul nu-i în zadar și cred că ăsta e folosul accidentelor, fiindcă un om sănătos nu prea poate să înțeleagă un om în scaun'

„Eu sunt recunoscător că, prin accidentul meu, pot să fiu de folos”, a spus Mihai Neșu la podcastul GSP „Profu’ de sport”. „La sfârșitul vieții, când vom trage linie, o să fie cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat.”

Mihai Neșu a povestit cum a ajuns să se implice în ajutorarea copiilor care sunt paralizați ca și el.

„Eu am avut șansa să fi fost fotbalist și, strângând destul de mulți bani, să pot să îmi permit să îmi cumpăr tot felul de lucruri care să-mi ușureze existența de paralizat. Dar tocmai asta mă responsabilizează și mă face să mă implic în ajutarea celor cu dizabilități, încercând să le ofer și lor o părticică din ceea ce am putut eu să am beneficiind de o situație materială mai bună”, a spus el.

Mihai Neșu a mai povestit că fundația care-i poartă numele și care construiește acum un nou complex pentru copii cu dizabilități a fost creată de un prieten din Olanda pentru a strânge fonduri care să-l ajute pe el, iar el a transformat-o într-o lucrare pentru aproapele.

Fostul fotbalist a mai povestit cum a devenit realitate un proiect care părea nebunesc al fundației, cel pentru noul centru destinat copiilor cu dizabilități din România. A fost un act de credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, lucrările începând fără a avea disponibile toate fondurile de la început.

„Aveam niște schițe, nu eram foarte hotărâți și am pus noi într-o cărticică de prezentare a fundației, pe ultima pagină, un plan cu viitorul complex. Și un părinte de acolo din Muntele Athos, când i-am dat cartea cu copiii de la fundație, el, în loc să o deschidă de la început, a deschis-o invers. Și zice: «Ce-i aici?» I-am zis: «Avem un gând, vrem să facem… » Și zice direct: «Făceți-l! »”

Alt sfat primit de la părintele athonit a fost: „Luați cât mai repede pământul, începeți, că banii or să vină, nu vă faceți griji de bani”.

„Știința medicală e foarte limitată și atunci îți dai seama că și tu ești limitat, nu ești făcător de minuni. Dar trebuie să facem cu toată dragostea și cu toată puterea tot ce știm că se poate”, a mai spus Mihai Neșu. „Noi facem tot ce știm omenește că se poate face și așteptăm tot timpul și ajutorul lui Dumnezeu, care să desăvârșească și să-i ajute pe copii. Copiii ăștia acum suferă și noi trebuie să-i ajutăm, să facem tot ce e omenește posibil pentru ei, dar, probabil, la sfârșitul vieții vor scăpa de povara asta a trupului lor bolnav și sufletul lor va străluci. „Am văzut că familiile care au o viață duhovnicească și duc o viață mai aproape de Dumnezeu au o liniște și o pace în goana asta spre terapii, spre vindecare”, a mai precizat fostul fundaș de la Steaua și Utrecht.

„Eu sunt recunoscător că, prin accidentul meu, pot să fiu de folos. Accidentul nu-i în zadar și cred că ăsta e folosul accidentelor, fiindcă un om sănătos nu prea poate să înțeleagă un om în scaun”, a adăugat Mihai Neșu.

„În contabilitatea vieții mele, ce s-a întâmplat e un plus, chiar dacă la prima vedere pare ceva rău și greu de dus. Dar eu sunt convins că la sfârșitul vieții, când vom trage linie, cred că o să fie cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. A avut o turnură foarte drastică asupra vieții mele, m-a ajutat să am o viață bună acum.”

Mihai Neșu a anunțat pe Facebook în data de 16 septembrie 2022 că a ales pictorul pentru bisericuța complexului de recuperare pe care îl construiește la Cihei, jud. Bihor. CEi care vor dona de la 1.000 de lei în sus vor primi diplomă de ctitor. Foto: Facebook / Mihai Neșu Foundation

Mihai Neșu îi vede într-o lumină la fel de pozitivă și pe cei din jur. El spune că nu învinovățește pe nimeni pentru accidentul lui și cu atât mai puțin pe cel cu care s-a ciocnit atunci când accidentul s-a produs, pe fotbalistul Alje Schut.

El a mai mărturisit că nu i-a fost ușor la început și că a fost supărat pe Dumnezeu. Dar, a adăugat el, „când se întâmplă ceva cu îngăduința lui Dumnezeu, Dumnezeu te ajută și să treci peste greutatea aia mai devreme sau mai târziu. Și-ți dă putere, o putere nevăzută, așa cum mi-a dat și mie să trec și să trăiesc acum, cum am mai zis, cea mai fericită perioadă din viața mea, în ciuda paraliziei”.

„Neputând să fac nimic, am toți oamenii în jurul meu care pot să-mi ofere o viață aproape normală. Adică, pot să fac orice. Uite, am venit la București, mă duc pe șantier, mă duc în Olanda, mă duc în Muntele Athos ca un om sănătos. Ajutat de mulți oameni, dar uite că Dumnezeu mi i-a trimis ca să mă ajute și atunci nu am de ce să judec… ”, a mai explicat Mihai Neșu.

Complexul de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii „Sf. Nectarie”, construit de Fundația Mihai Neșu la Cihei, lângă Oradea, cuprinde o biserică, spații de agrement, grădini senzoriale, loc pentru echitație, piscină, restaurant, spații de joacă și locuri de cazare pentru familiile micilor pacienți.

Noul centru le va permite și copiilor cu vârste mai mari să beneficieze de terapii. În prezent se lucrează la finisajele interioare ale centrului de recuperare, la hidroizolația clădirii destinate cazării pacienților și familiilor lor și la acoperișul arenei de echitație. Totodată, bisericuța de la intrarea în complex, prima care a fost construită, își așteaptă pictorul.

Mihai Neșu povestește că a avut și donații în bani sau materiale în valoare de sute de mii de euro fiecare. Dar peste jumătate din banii strânși pentru proiect provin de la cei peste 36.000 de abonați care donează lunar câte 2 euro după ce s-au înscris trimițând prin SMS cuvântul „CRED” la numărul 8844.

