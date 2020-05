VIDEO Ministrul Aurescu, discuţii cu omologul din Ungaria: Acord important înainte de aniversarea Tratatului de la Trianon

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit marţi, 26 mai, la Bucureşti, pe omologul ungar, Péter Szijjártó. Cei doi au stabilit să se renunţe la declaraţii provocatoare pe tema Tratatului de la Trianon şi să se revină la o relaţie normală de parteneriat strategic, după o perioadă tensionată, generată de declaraţiile oficialilor ungari, dar şi de declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis.

"România este profund interesată să ieşim din logica provocărilor şi a confruntării. Este nevoie să aducem în relaţia bilaterală climatul de încredere şi respect reciproc. Am făcut şi facem apel la reţinere, la discernământ. Un prim semnal al părţii ungare al dorinţei de a adopta o atitudine constructivă în ţara noastră este ca în perioada imediat următoare, aşa cum mi-a spus direct, sincer, domnul ministru, oficialii din Ungaria prezenţi pe teritoriul României să nu facă declaraţii publice contrare spiritului parteneriatului nostru strategic, în aşa fel încât să respectăm spiritul acestui partenerial, al tratatului politic de bază şi manifestând în acelaşi timp respect pentru ordinea constituţională din România. Orice tip de astfel de declaraţii în contextul acestei perioade care marchează până la 4 iunie aniversarea sau comemorarea Tratatului de la Trianon va duce la deteriorarea relaţiei bilaterale şi noi nu ne dorim acest lucru. Am discutat şi despre semnificaţia acestui moment de pe 4 iunie. Pentru România, Tratatul de la Trianon nu înseamnă decât consfinţirea juridică la nivelul relaţiilor internaţionale a actului primordial de mare importanţă de la 1 decembrie 1918, prin exercitarea dreptului de autodeerminare al naţiunii române, care pentru România reprezintă momentul principal de referinţă al creării statului naţional unitar modern. Nu contestăm dreptul suveran al Ungariei de a stabili modalităţi de a sărbători sau a comemora evenimente istorice semnificative pentru statul şi poporul ungar, doar că pentru noi acest moment are o altă semnificaţie. Prin urmare, interpretarea diferită a faptelor istorice este posibilă, dar este necesar să depăşim această confruntare generată de interpretarea diferită, să privim spre viitor, în spriritului secolului XXI", a declarat Aurescu.

Ministrul a precizat că s-a discutat şi despre tranzitul muncitorilor români prin Ungaria. "Acutala criză a arătat că putem să cooperăm în faţa provocărilor comune pe care le-am avut fiecare dintre statele noastre. Doresc să transmit aprecierea noastră statului ungar, în special domnului ministru, pentru crearea acestui coridor de trazit pentru muncitorii români transfrontalieri", a mai precizat Aurescu.