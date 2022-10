VIDEO Mitropolitul Pantelimon de Veria a fost impresionat de pelerinii bucureșteni: 'Am rămas uimit și plin de bucurie și de emoție sfântă'

Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania a vizitat Paraclisul Catedralei Naționale, unde s-a declarat impresionat de frumusețea sfântului locaș, dar și uimit și bucuros la vederea afluxului de pelerini de pe Dealul Patriarhiei în perioada sărbătorii Sf. Ier. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

Ierarhul a vizitat paraclisul împreună cu membrii delegației care a adus din Grecia un fragment din moaștele Sf. Ier. Grigorie Palama, pus spre cinstire pe Dealul Patriarhiei alături de moaștele Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov.

Oaspeții au fost însoțiți însoțit de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și de părinți din Administrația Patriarhală.

Primirea a fost făcută de slujitorii Paraclisului Catedralei Naționale: Arhim. Ciprian Grădinaru, Eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar Patriarhal, și Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal și coordonatorul Atelierelor Patriarhiei Române.

„Acest paraclis a fost sfințit în anul 2011 și a fost pus sub ocrotirea Preacuratei Fecioare, a Maicii Domnului. Atunci am primit în dar o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița și am primit ca ocrotitor al paraclisului pe Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, întrucât un fragment din moaștele sale se află în paraclisul nostru”, a explicat Arhim. Paisie Teodorescu.

„Paraclisul acesta se înscrie în linia eforturilor pe care Patriarhia Română le face pentru zidirea Catedralei Mântuirii Neamului. În acest paraclis se înalță zilnic rugăciuni atât pentru muncitorii care zidesc catedrala, cât și pentru donatorii și binefăcătorii care contribuie pentru înălțarea acesteia”, a adăugat arhimandritul.

Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon s-a rugat la moaștele Sf. Ier. Ioan Gură de Aur și la Icoana Maicii Domnului „Prodromița”, care se păstrează în lăcașul de cult.

„Sunt impresionat de purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh, care a rânduit să fiu primit și aici, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Pe drum am auzit că vom vizita un paraclis care se află în curte, la intrarea acestei noi catedrale. Dar, când am ajuns aici, am fost impresionat, pentru că ne-am găsit în fața unei biserici strălucite, unei biserici mari, frumoase, care se află sub purtarea de grijă a acestei icoane a Maicii Domnului, copia Prodromiței, și sub purtarea de grijă a Sfântului Ioan Gură de Aur, al cărui fragment din moaștele purtătoare de har se află aici, în această raclă”, a spus Mitropolitul de Veria.

Ierarhul oaspete a mai vorbit despre impresia puternică pe care i-au lăsat-o credincioșii români veniți să cinstească moaștele sfinților la hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale.

„În fiecare dimineață am rămas uimit și plin de bucurie și de emoție sfântă, văzând nu doar mulțimea credincioșilor care în mod obișnuit participă la sfintele slujbe din Catedrala Patriarhală, ci și a mulțimii credincioșilor care așteaptă în stradă cu smerenie și cu răbdare să se închine la sfintele moaște care zilele acestea sunt puse la închinare, îndeplinind astfel și o dorință a Preafericirii Sale să aducă mai aproape de sfinți evlaviosul și binecredinciosul popor român care, în felul acesta, își arată credința și evlavia față de sfinți”, a declarat Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania.

La finalul vizitei, delegația elenă s-a închinat și la altarul de vară din curtea paraclisului.

Ierarhul grec a însoțit la București fragmentul din moaștele Sf. Grigorie Palama, aduse spre cinstire în contextul Anului omagial dedicat rugăciunii în Patriarhia Română. Sf. Grigorie Palama este unul din ocrotitorii Anului omagial 2022, alături de Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog și Sf. Cuv. Paisie de la Neamț.