VIDEO - Momentul în care 60.000 de litri de GPL explodează sub un pod și formează o minge de foc: 6 morți și 40 de răniți

Nouă persoane au murit, iar alte 40 au fost rănite, într-o explozie a unui camion cisternă plin cu GPL, care s-a blocat sub un pod situat la aproximativ 40 de kilometri est de Johannesburg (Africa de Sud), anunţă sâmbătă serviciile de urgenţă, relatează AFP, conform News.ro.

Camionul a rămas blocat, sâmbătă dimineaţa, sub un pod situat în apropierea unui spital şi unor locuinţe.

”Pompierii au intervenit, dar, din nefericire, camionul a explodat”, declară AFP un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă din această zonă, William Ntladi.

Înregistrări video ale unor martori, puse în circulaţie pe reţele de socializare, surprind explozia unei mingi uriaşe de foc sub pod. Camionul-cisternă era prea înalt să treacă pe sub podul respectiv.

El era umplut cu 60.000 de litri de GPL, folosit la cuptoare şi la aragaz, care venea din sudul Africii de Sud, precizează purtătorul de cuvânt.

Nouăsprezece dintre cei 40 de răniţi se aflau în stare gravă, alte 15 persoane au fost rănite grav dar se aflau într-o stare stabilă, iar şase pompieri au fost răniţi uşor.

BREAKING: Multiple killed, injured after truck carrying LP gas explodes in Boksburg, South Africa; nearby hospital on fire - The Citizen pic.twitter.com/4dN35sPREC