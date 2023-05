VIDEO - Momentul în care regele Charles salută mulțimea de la balcon: prezențe surpriză în spatele cuplului regal

Lor li s-au alăturat şi alţi membri ai familiei regale, inclusiv prinţul şi prinţesa de Wales şi copiii lor.

De asemenea, alături de rege şi regină au fost prezenţi la balcon Prinţesa Anne şi Prinţul Edward. Lor li s-au alăturat şi unii dintre nepoţii Camillei.

Familia regală a continuat să salute mulţimea de la balcon.

Parada Red Arrows a fost redusă din cauza vremii. Avioanele au zburat peste palat, cu fum roşu, alb şi albastru, iar o trupă a intonat din nou imnul naţional.

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au fost încoronaţi la Westminster Abbey. Într-un ritual fastuos şi arhaic nemaivăzut în Marea Britanie din 1953, regele a fost uns cu ulei sfânt şi a depus jurământul regilor, înainte ca arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, să-i pună pe cap Coroana Sfântului Eduard, într-un strigăt de „God Save the King!”

În faţa a 2.300 de invitaţi, inclusiv peste 100 de şefi de stat, regele a promis, de asemenea, că va menţine religia protestantă în Regatul Unit şi va păstra drepturile Bisericii Angliei, aşa cum sunt stabilite într-un act al Parlamentului.

