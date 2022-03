VIDEO Momentul în care Vladimir Putin a dispărut de pe scenă

Vladimir Putin a apărut pe scenă la un spectacol pe stadionul Luzhniki din Moscova, vineri, în faţa a zeci de mii de oameni care fluturau steaguri ruseşti.

Putin a salutat ceea ce Rusia numeşte "operaţiunea sa specială în Ucraina" şi a ţinut un scurt discurs în care a lăudat "curajul şi devotamentul soldaţilor". În timp ce Putin susținea un discurs, pe televiziunile care difuzau evenimentul președintele a dispărut pur și simplu, fără nicio explicație. Locul său a fost luat de cântăreţul Oleg Gazmanov care a cântat piesa de propagandă "Made in the U.S.S.R.", cu versurile de început "Ucraina şi Crimeea, Belarus şi Moldova, Totul este ţara mea".

Poliţia din Moscova a declarat că peste 200.000 de persoane se aflau în incinta şi în jurul stadionului Luzhniki pentru mitingul şi concertul care marchează cea de-a opta aniversare a anexării ilegale de către Rusia a peninsulei Crimeea. Cifrele nu au putut fi verificate independent.

În timp ce Putin se pregătea să urce pe scenă, prezentatorii l-au lăudat pentru că a luptat împotriva "nazismului" în Ucraina, o afirmaţie respinsă categoric de liderii din întreaga lume.

Între timp, forţele ruseşti au continuat să bombardeze capitala ucraineană, Kiev, şi au lansat o ploaie de rachete la periferia oraşului Lviv din vestul ţării.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s