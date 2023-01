Video - Nicolae Ciucă îi cere lui Petre Daea să intervină rapid pentru temperarea prețurilor: Deficit de balanță comercială zero la sectorul alimentar

Premierul Nicolae Ciucă îi cere ministrului Agriculturii, Petre Daea, să intervină rapid pentru temperarea prețului la produse alimentare. Ciucă spune că e nevoie ca deficitul de alanță comercială din sectorul alimentar să ajungă la zero. Petrea Daea a absentat de la ședința de guvern în care Ciucă a dat ordinele.

"La nivelul guevrnului am luat decizia să punem la dispoziție 500 de milioane de lei ca ajutor de stat pentru fermieri, ca să achiziționeze motorina. Avem programul prin care trebuie să sprijinim fermierii. Am avut discuții cu fermierii, a rezultat și necesitatea sprijinirii pentru capitalul de lucru. Vom continua să îi sprijinim, ca să găsim soluții să creștem randamentul în agricultură. Vreau să găsim rapid o perioadă de timp ca deficitul de balanță comercială din sectorul alimentar să ajungă la zero. Avem potențial", a spus Ciucă.