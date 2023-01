VIDEO | Nou masacru la o şcoală din Statele Unite: 11 elevi au fost uciși

11 elevi au murit după un incident armat la o şcoală din Des Moines, statul Iowa, a anunţat poliţia, relatează CNN şi ABC News, scrie news.ro.

UPDATE

O a 11-a victimă a murit luni din cauza rănilor suferite după ce un bărbat în vârstă de 72 de ani, înarmat, a deschis focul, sâmbătă seara, într-un salon de dans din Monterey Park, un orăşel din apropiere de Los Angeles, a anunţat poliţia californiană. Este unul dintre cele mai grave atacuri armate din acest stat, iar poliţia încă încearcă să stabilească ce l-a determinat pe atacator, care între timp s-a sinucis, să comită masacrul, relatează Reuters.

O a 11-a persoană a murit luni din cauza rănilor suferite în timpul atacului, a anunţat şeful poliţiei din Monterey Park, Scott Wiese. Toate persoanele decedate aveau vârste cuprinse între 50 şi 80 de ani.

Poliţia l-a identificat pe Huu Can Tran, în vârstă de 72 de ani, ca fiind suspectul masacrului. Atacul a avut loc la Star Ballroom Dance Studio din Monterey Park, o sală de dans populară, unde se sărbătorea Noul An chinezesc.

Sâmbătă seară, Tran a ucis aici 10 persoane şi a rănit alte 10, apoi s-a deplasat către o altă sală de dans, unde a vrut să deschidă focul, dar atacul său a fost dejucat. Ulterior, suspectul s-a sinucis în maşină, după ce a fost încolţit de forţele de ordine.

Tran locuia într-o casă mobilă, într-o comunitate închisă de bătrâni din Hemet. Poliţia din acest oraş a declarat luni că suspectul venise la secţie de două ori la începutul lunii ianuarie, aducând "acuzaţii de fraudă, furt şi otrăvire, fapte petrecute în trecut, în care ar fi fost implicată familia sa". Faptele datau de 10-20 de ani, iar Tran spusese că va reveni cu documente, însă nu a făcut-o.

CINE ERA HUU CAN TRAN

Bărbatul, de origine asiatică, avea o licenţă activă de camionagiu şi deţinuse o companie numită Tran's Trucking Inc, cu adresa la o căsuţă poştală din Monterey Park. El locuia în zona Los Angeles de cel puţin 30 de ani şi s-a mutat în casa mobilă din Hemet în 2020.

Un vecin din comunitatea sa închisă l-a descris ca fiind un om "blând", însă Adam Hood, chiriaş de mult timp al presupusului atacator la o proprietate din zona Los Angeles, a declarat pentru Reuters că îl ştia pe Tran ca fiind o persoană agresivă şi suspicioasă, cu puţini prieteni.

Lui Tran îi plăceau dansurile de societate şi în mare parte era singura sa activitate socială, a spus Hood. Chiriaşul a mai povestit că Tran se plânsese că oamenii de la studioul Star Ballroom vorbeau pe la spatele său.

"După părerea mea, era un bun dansator", a spus Hood. "Dar era neîncrezător faţă de oamenii de la studio, furios şi neîncrezător. Cred că pur şi simplu s-a săturat", a declarat Adam Hood.

FILMUL EVENIMENTELOR

Furia lui Tran s-ar fi putut solda cu şi mai multe victime. La aproximativ 20 de minute după ce a deschis focul în Monterey Park, el a intrat în clubul de dans Lai Lai Ballroom & Studio din oraşul vecin, Alhambra. Acolo, Brandon Tsay, care administrează sala de dans, a smuls arma de la atacator înainte ca acesta să poată trage.

"În acel moment, a fost un instinct primar", a declarat Tsay pentru New York Times, precizând că atacatorul a fugit de la locul faptei după o luptă de 90 de secunde. "Ceva s-a întâmplat acolo. Nu ştiu ce m-a apucat", a relatat martorul. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere:

Aproximativ 12 ore mai târziu, ofiţerii de poliţie din Torrance, un oraş la circa 30 de kilometri sud-vest de Monterey Park, au încolţit duba albă de marfă pe care o conducea Tran. În timp ce ofiţerii se apropiau de furgonetă, au auzit o singură împuşcătură din interior, iar ulterior au constatat că şoferul este mort.

Autorităţile nu au dezvăluit încă numele tuturor victimelor, în aşteptarea notificării familiilor acestora. Biroul medicului legist din Los Angeles a declarat că două femei, My Nhan, în vârstă de 65 de ani, şi Lilan Li, în vârstă de 63 de ani, se numără printre cei morţi. ABC News a identificat una dintre persoanele decedate ca fiind instructorul de dans Ming Wei Ma.

Şeriful comitatului Los Angeles a declarat că pistolul folosit de Tran era probabil ilegal în California, având un încărcător a cărui capacitate depăşea limita de 10 cartuşe impusă de stat.

Împuşcăturile au avut loc în timpul unui festival care trebuia să dureze două zile, cu ocazia Anului Nou Lunar Chinezesc, în Monterey Park, un oraş cu o importantă comunitate asiatică, ce atrage cu această ocazie mii de oameni din tot sudul Californiei.

MOTIVAŢIA ATACULUI RĂMÂNE O ENIGMĂ

Pe măsură ce s-a răspândit vestea atacului armat, unii din comunitatea foarte unită din Monterey Park s-au temut că este vorba de o crimă motivată de ură, care îi viza pe asiatici.

Oraşul de 60.000 de locuitori a fost timp de decenii o destinaţie pentru imigranţii din China. Aproximativ 65% dintre locuitorii săi sunt asiatici, potrivit datelor recensământului american. Locuitorii descriu oraşul ca pe o comunitate prietenoasă, în care o astfel de tragedie era de neconceput până acum.

Luni, la intrarea în studioul de dans Star Ballroom, rezidenţii au lăsat flori, fructe şi lumânări pentru a-i onora pe cei morţi.

SUSPECTUL, UN OBIŞNUIT AL STUDIOULUI DE DANS

Suspectul în vârstă de 72 de ani era un obişnuit al locului, dând lecţii neoficiale şi chiar îşi întâlnise fosta soţie la acest studio de dans, potrivit unor prieteni şi relatărilor din presă.

Este extrem de rar ca o persoană de peste 70 de ani să comită un atac în masă. Deşi autorităţile nu au identificat un motiv, au apărut unele detalii despre trecutul lui Tran.

"Era un bun dansator", a spus Adam Hood, care l-a întâlnit pe Tran la începutul anilor 2000 şi s-au apropiat din cauza experienţei lor comune ca imigranţi chinezi.

CNN a relatat, citând un prieten anonim, că Tran s-a plâns că instructorii de dans au spus "lucruri rele despre el". Tran era "ostil" faţă de o mulţime de oameni de la studio, a mai povestit prietenul.

Poliţia din Monterey Park nu a avut nicio interacţiune anterioară cu Tran, a precizat luni şeful Scott Wiese, în cadrul unei conferinţe de presă.

Îşi întâlnise fosta soţie la studio în urmă cu aproximativ două decenii. Tran s-a prezentat şi i-a oferit lecţii gratuite. Deşi Tran nu a fost niciodată violent, se supăra repede, de exemplu dacă ea rata un pas în timp ce dansa, a declarat aceasta pentru CNN. Au divorţat în 2005. Tran nu s-a recăsătorit niciodată şi nu a avut o iubită, potrivit lui Hood, chiriaşul său.

O bază de date care a înregistrat 185 de atacuri în masă între 1966 şi 2022, întreţinută de The Violence Project, o organizaţie non-profit, include un singur caz de atac comis de o persoană de 70 de ani sau mai în vârstă: un miner pensionar care a ucis cinci persoane într-un magazin din Allen, Kentucky, în 1981.

Împuşcăturile au fost raportate cu puţin înainte de ora 13.00, la o adresă unde are sediul o organizaţie non-profit numită Starts Right Here, care oferă cursuri inspiraţionale tinerilor aflaţi în situaţii de risc din şcolile publice din Des Moines.

Când au ajuns la faţa locului, pompierii şi poliţia au găsit persoane rănite, care au fost transportate la spital, dar două dintre ele au murit.

Motivaţia atacului este neclară, dar poliţia a declarat că împuşcăturile au fost "cu siguranţă ţintite" şi "nu întâmplătoare". Victimele nu au fost identificate şi nici vârsta lor nu a fost anunţată.

Aproximativ 20 de minute mai târziu după incident, trei potenţiali suspecţi au fost reţinuţi la un control în trafic, la circa 3 km de şcoală, potrivit poliţiei, care primise informaţii despre o maşină care ar fi avut legătură cu împuşcăturile. În momentul în care vehiculul a fost oprit în trafic, două persoane au rămas în maşina, iar o a treia a ieşit şi a rupt-o la fugă. Poliţia a găsit ulterior suspectul cu ajutorul unui câine de urmărire.

Nici numele suspecţilor nu au fost anunţate şi nu se ştie deocamdată dacă au fost acuzaţi de ceva.

Guvernatorul statului Iowa, Kim Reynolds, a declarat într-o declaraţie că este "şocată şi întristată". Ea a spus că a avut ocazia să vadă personal "cât de mult" personalul acestei şcoli "lucra pentru a ajuta copiii aflaţi în situaţii de risc prin acest program de educaţie alternativă".

Guvernatoarea face parte din consiliul consultativ al şcolii.