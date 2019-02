VIDEO O procuroare rupe tăcerea despre IUBIREA Laurei Codruța Kovesi: 'Ducându-mă în camera ei, i-am surprins într-o postură destul de delicată'

Fosta șefă a Departamentului Relații Internaționale din Parchetul General, Angela Nicolae, a oferit detalii în premieră despre relaţia avută de Kovesi cu un agent al Serviciului de Pază şi Protocol (SPP). Totul a început chiar din Jakarta, când a fost adus în țară Nicolae Popa, cel din cauza căruia Kovesi are dosar penal.

„Imediat dupa acea intalnire (n.red. – din Indonezia), tot in anul 2011, au inceput sa caute o pata in dosarul meu, in cei 36 de ani de activitate, insa nu au gasit. Singura modalitate era de introducere a unui denuntator, a unui martor, ceea ce s-a si intamplat pentru ca au gasit o colaboratoare de-a lor, un martor cu nume de cod, care l-a vizitat pe baiatul meu la spital. Aici, s-a imprietenit cu el, stia ca mama lui este procuror, si de aici incepe toata povestea, in sensul ca ii propune sa faca o firma, care a avut activitate timp de 4 luni, iar tot ceea ce se intampla apoi este cunoscut si din procesul care s-a desfasurat.

Am plecat intr-o deplasare oficiala in Africa de Sud, unde era insotita de acest SPP-ist, pe care ea il prefera. La un moment dat, dupa ce s-au facut toate formalitatile la hotelul unde eram cazati, trebuia sa merg in camera ei si sa ii duc documentele care urmau sa faca obiectul unui comunicat de presa. Ducandu-ma in camera ei, mai devreme decat ar fi trebuit, usa era deschisa si i-am surprins intr-o postura destul de delicata. Am spus ca tineretea isi spunea cuvantul. Intalnirile pe care le-a avut cu aceasta persoana, cu acest SPP-ist, sunt cunoscute foarte bine de confidenta ei, Dana Titian, care i-a fost si consilier”, a spus ea.

