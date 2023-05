VIDEO Ordinul unei senatoare PNL: 'Avem nevoie ca și la nivelul Executivului să se înțeleagă că ceea ce facem noi în Parlament trebuie pus în practică'

Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României, își dorește ca separarea puterilor în stat să funcționeze mai bine. În acest sens, senatoarea PNL de Ilfov a dat exemplu situația din domeniul medicinei, într-o dezbatere organizată de Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică la Senatul României.

”Ultimul proiect de lege pe care l-am inițiat abordează ”terapia durerii”, despre cât de important este, atunci când mergi la doctor, să nu pleci de acolo cu încă o traumă. Îmi spunea cineva că viața este o durere și trebuie să acceptăm să ne chinuim cu anumite dureri care vin peste noi. Eu l-am numit ”Spital fără durere” sau ”terapia durerii” își urmează cursul legislativ și mi-aș dori să îl amendați în sensul bun al cuvântului pentru ca, atunci când va fi pus în practică să creăm empatia de care are nevoie pacientul român în momentul în care merge la doctor, să ajutăm și doctorul să se perfecționeze pentru ca în relația cu pacientul să depășească anumite bariere.

Avem nevoie ca și la nivelul Executivului să se înțeleagă că ceea ce facem noi în Parlament trebuie pus în practică prin norme, pentru că degeaba legiferăm dacă nu se merge mai departe.”, a spus Nicoleta Pauliuc în fața medicilor prezenți la evenimentul ”Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath".