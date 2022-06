Video| Ozzy Osbourne va fi supus unei operaţii 'decisive pentru restul vieţii'

Muzicianul Ozzy Osbourne va fi supus luni unei intervenţii chirurgicale „decisive pentru restul vieţii”, a anunţat soţia sa Sharon Osbourne.

Intervievată în emisiunea britanică The Talk, ea a declarat că va părăsi Londra pentru a merge la Los Angeles ca să fie alături de soţul ei. „El va fi operat luni şi trebuie să fiu alături de el”, a afirmat ea.

Dacă Sharon Osbourne nu a oferit mai multe detalii despre operaţia în cauză, liderul şi solistul formaţiei Black Sabbath, în vârstă de 73 de ani, se plânge de câţiva ani de dureri de gât. În mai, el a declarat pentru revista Classic Rock că încă suferea de pe urma unui accident în 2003, conform news.ro.

„Aştept o altă operaţie la gât. Nu pot merge corect în aceste zile. Fac kinetoterapie în fiecare dimineaţă. Sunt puţin mai bine, dar nici pe departe atât de bine pe cât mi-aş dori”, mărturisea el în cadrul acestui interviu.

Afectat de boala Parkinson, Ozzy Osbourne avusese deja o cădere gravă acasă în 2019, care a dus la dislocarea tijelor de metal, plasate în coloana vertebrală în urma accidentului său. Dar, deocamdată, nu există nimic care să stabilească o legătură între aceste preocupări de sănătate şi funcţionarea cântăreţei britanice.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri.

A urmat o carieră solo, cu peste zece albume lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. Trupa a susţinut un turneu de adio în 2017.

Ozzy Osbourne a lansat în februarie 2020 albumul „Ordinary Man”, al 12-lea material solo de studio.

