VIDEO Până la urmă a făcut-o: Dentistul care a vrut să se vaccineze într-un braț fals spune că i-a fost administrat serul, deși e împotriva vaccinului COVID

Dentistul italian care a încercat să se vaccineze într-un braț fals, Guido Russo, spune că s-a vaccinat și explică de ce a recurs la gestul său.

Guido Russo, dentistul în vârstă de 57 de ani care s-a prezentat la un centru de vaccinare din Biella cu un braț fals, a fost invitat miercuri seară la emisiunea "Non è l'arena", prezentată de Massimo Giletti, pentru a explica motivele gestului său. De asemenea, el a anunțat că a fost vaccinat a doua zi după incident.

„A fost o provocare”, a spus medicul, suspendat acum pentru că nu s-a vaccinat: „am vrut să vină lume, să cheme poliția. Mi-am dorit public, dar nu credeam că voi avea un asemenea public. Mi-am construit singur brațul fals cu silicon”, scrie Torino Today.

El este acuzat de fraudă și în zilele următoare va cere să fie audiat la procuratura din Biella pentru a-și expune motivele.

„Manifestarea mea era legată de faptul că nu am vrut să fac vaccinul. Nu sunt împotriva tuturor vaccinurilor, dar în ceea ce privește vaccinul anti-COVID, sunt împotriva lui", a spus dentistul, scrie mediafax.ro.

El a continuat să vorbească despre cum i s-a schimbat viața: „Am o familie normală, un fiu care îmi va continua meseria, o soră avocat și o viață liniștită până acum câteva zile. Acum s-a schimbat. Definiția de anti-vaccinist este dificilă. Dacă ne referim la vaccinul anti-COVID, sunt împotriva lui, dar am făcut toate celelalte vaccinuri. Numai vara aceasta am făcut cinci. Am vrut să creez această situație pentru a-mi spune punctul de vedere”.

El a continuat cu argumentele tipice ale celor care nu se vaccinează: „Profesioniștii din domeniul sănătății sunt obligați să vaccineze, dar să ne punem în locul pacientului: cum poate fi sigur un pacient că nu este infectat? Cel care face vaccinul nu este sigur că nu este infectat. În schimb, cei care își fac teste o dată la două zile sunt siguri. Nu a fost o farsă, ci o provocare”.

„Asistenta a înțeles imediat, a început să mă întrebe la ce mă gândeam. Nu știu la ce mă gândeam, i-am răspuns. Nu am vrut să fac mișto de ea, dar nu voiam vaccinul. Am semnat că nu vreau vaccinul și am plecat acasă. Nu este absolut deloc adevărat că am încercat să o conving să falsifice vaccinul”, adaugă medicul: „A doua zi după incident, chiar m-am vaccinat. Am făcut-o înainte de a afla că voi fi anchetat. Am făcut-o pentru că am fost obligat să o fac. Nu am făcut-o în acea zi pentru că am simțit că nu mi-am atins scopul cu mica mea provocare. E bine că am făcut-o”.

Bărbatul încercase să se vaccineze anti-COVID într-un braț din silicon.