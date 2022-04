VIDEO/ Paul McCartney va invita muzicieni să cânte în fosta sa casă din Liverpool

Asociaţia britanică de conservare a patrimoniului National Trust a anunţat, miercuri, că un concert cu artişti emergenţi va fi organizat în fosta casă a lui paul McCartney din Liverpool pentru a celebra a 80-a aniversare a artistului.

Situată pe Forthlin Road 20, această locuinţă a fost teatrul prieteniei dintre Paul McCartney şi John Lennon. Acolo cei doi artişti au scris cele mai multe dintre melodiile formaţiei The Beatles printre care „I Saw Her Standing There” şi „Love Me Do”.

National Trust, proprietarul actual al clădirii, a precizat că „Forthlin Sessions” - în semn de omagiu adus străzii unde se află casa - vor fi organizate pentru a diferenţia muzicienii de pe noua scenă britanică care vor cânta în „casa care a fost a Beatles-ilor”.

Mike McCartney, fratele lui Paul, va ajuta asociaţia să selecteze artiştii, care cer ca aceştia să fie stabiliţi în Marea Britanie, să nu fi semnat cu o casă de discuri şi să aibă vârsta de peste 18 ani.

Fericiţii aleşi vor avea „posibilitatea de a crea un nou cântec pe care în vor interpreta la Forthlin Road 20 în ajunul aniversării lui Paul, pe 17 iunie", indică National Trust.

În 2018, în timpul emisiunii „Carpool Karaoke” a lui James Corden, Paul McCartney s-a întors în această casă pentru prima dată de când a părăsit-o când avea 18-20 de ani. Muzicianul şi-a amintit de melodiile pe care le-a scris acolo împreună cu John Lennon când erau adolescenţi, precum „She loves you”, sau inspirate de viaţa lor de atunci, precum „Penny Lane”. Povestise, de asemenea, cum toaleta din casă îi servea lui John şi drept „cameră acustică”. „Am petrecut ore întregi acolo, cu chitara”, a spus el, stând pe toaletă.