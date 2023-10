Video | Prefectul de Olt, amendat pentru că a condus pe contrasens: 'Am greşit, am plătit'

Prefectul judeţului Olt, Mario De Mezzo, a anunţat vineri că a fost sancţionat contravenţional de poliţişti pentru că a condus un autoturism pe un segment de drum cu acces interzis, pe o distanţă de 20 de metri.

Prefectul a menţionat că a sunat la Poliţie imediat după incident.

"Am greşit, am plătit. Am fost sancţionat contravenţional astăzi de Poliţia Rutieră pentru greşeala de a conduce 20 de m pe un segment de drum cu acces interzis. Am primit sancţiunea de la doi colegi profesionişti din cadrul Poliţiei Rutiere, cărora le mulţumesc pentru profesionalism. Mai ales că, pentru că satul e mic, unul dintre ei este şi cel care mi-a pus ieri etilotestul. Mulţumesc, de asemenea, persoanei din presa locală care a făcut sesizarea la Poliţie. Am sunat la IPJ imediat după incident, pentru a vedea dacă sunt metode prin care pot fi sancţionat, răspunsul a fost că simpla mea recunoaştere a faptei nu ar fi fost suficientă. Însă, plângerea acestei persoane extrem de vigilente mi-a oferit şansa de a plăti pentru greşeală", a scris Mario De Mezzo pe Facebook.

În postare, prefectul califică incidentul drept "abatere minoră" şi îndeamnă presa la vigilenţă similară "faţă de toate ilegalităţile şi abuzurile care se întâmplă în municipiul Slatina".

"Îmi doresc ca acest simţ civic să devină normalitate. Îmi doresc ca cei care sancţionează atât de dur abateri minore, din presa locală, cum a fost cazul azi, dar nu numai, să fie cel puţin la fel de vigilenţi cu absolut toate ilegalităţile şi abuzurile care se întâmplă în municipiul Slatina şi în judeţul Olt. Să plătească pentru greşelile lor şi cei care greşesc onest şi omeneşte, dar şi cei care fură, cei care conduc sub influenţa alcoolului sau a drogurilor sau cei care fac fapte de corupţie, indiferent de funcţiile pe care le ocupă. Să fie acesta începutul normalităţii în Slatina şi în Olt!", a conchis prefectul Mario De Mezzo.

Incidentul a avut loc vineri, pe strada Ana Ipătescu din municipiul Slatina, în imediata apropiere a Muzeului Judeţean Olt, pe o stradă cu sens unic, cu circulaţie redusă, ce ocoleşte clădirea muzeului şi un alt imobil din proximitatea muzeului.

Precizările Poliției

Poliţia a făcut verificări în urma unei sesizări.

"La data de 27 octombrie a.c., în jurul orei 14:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat cu privire la faptul că o persoană ar fi condus un autoturism pe un segment de drum pe care accesul autovehiculelor este interzis, pe strada Ana Ipătescu, din municipiul Slatina, judeţul Olt. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Slatina, care au identificat autoturismul staţionat, iar în interiorul sau lângă acesta nu a fost găsită nicio persoană. În cauză, au fost demarate verificările de către poliţiştii Biroului Rutier Slatina, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Slatina, acesta fiind sancţionat contravenţional", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.