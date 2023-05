Video | Premierul Ciucă insistă cu ideea respinsă de PSD și UDMR: Sondajele arată că românii vor comasarea alegerilor

Premierul Nicolae Ciucă a pledat, vineri, pentru comasarea alegerilor: „Nu ne permitem să pierdem aproape un an de zile în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, fondurile din cadrul anului-multifinanciar şi desigur ceea ce avem în programul de guvernare”.

„Atunci când am discutat comasarea alegerilor nu am făcut-o voluntar, ci am avut în vedere că în urma sondajelor efectuate la nivelul fiecărui partid şi cu toții știm, ştim toţi partenerii din coaliţie că peste două treimi dintre români văd anul 2024 cu patru, cinci runde de alegeri ca fiind unul cât se poate de aglomerat şi, cum vă spuneam, această proporţie de peste două treimi este de acord ca numărul de alegeri să fie redus”, spune, vineri, premierul Nicolae Ciucă despre comasarea alegerilor din 2024.

El afirmă că sunt căutate soluţii pentru ca cel puţin două alegeri să poată fi comasate.

„Măcar să reducem cu un rând de alegeri. Ţinând cont de perioada de campanie, ţinând cont de intervalul dintre alegeri, perioada în care în loc să ne ocupăm de ceea ce înseamnă componenta executivă va fi o campanie politică şi nu ne permitem să pierdem aproape un an de zile în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, fondurile din cadrul anual-multifinanciar şi desigur ceea ce avem în programul de guvernare. Chiar dacă este an electoral, nu înseamnă că lăsăm totul deoparte şi ne ocupăm doar de alegeri”, încheie Ciucă, potrivit Mediafax.

PSD respinge ideea

PSD respinge ideea comasării alegerilor de anul viitor. Liderul deputaților social-democrați, Alfred Simonis, spunea, joi, că „România are cu totul și cu totul alte priorități în acest moment”.

„Indiferent ce ai comasa. Ai putea să comasezi maxim alegerile locale cu cele parlamentare, dar trebui să ai un motiv foarte serios, potrivit Constituției, pentru care modifici data alegerilor și prelungești mandatele aleșilor locali cu câteva luni. Data trecută am avut pandemia, aveam stare de urgență în România, astăzi ce avem ca să prelungești mandatele primarilor? Mofturi și dorința de a câștiga electoral? Îmi pare rău! Regulile electorale trebuie să fie extrem de stricte și nu modificate după propriul interes sau interesul partidului de la guvernare, indiferent care este acela”, afirma Simonis.