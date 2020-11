VIDEO Premierul 'dă cu flit' românilor care se testează pe banii lor: 'Nu se încadrează în definiţia de caz'

Mii de români se testează zilnic pentru COVID-19, pentru că au simptome, însă Guvernul consideră că nu se încadrează la definiţia de caz şi nu le decontează testarea. Premierul Orban afirmă că, deşi s-a crescut constant capacitatea de testare, statul decontează doar "definiţia de caz". Comentariile premierului vin în contextul în care s-a reproşat faptul că România face în continuare mult mai puţine teste decât alte ţări europene.

"De la începutul pandemiei noi am crescut constant capacitatea de testare. Vom creşte în continuare capacitatea de testare. De asemenea, am demarat procedurile de achiziţie şi pentru testele antigen rapide. Trebuie să achiziţionăm teste recomandate de OMS. Le vom folosi în anumite zone de risc mai mare. Capacitatea de testare din România, datorită creşterii permanente, nu a fost depăşită. Testele se fac la solicitare, conform definiţiei de caz sau contra cost. Noi am asigurat o creştere constantă a acestei capacităţi de testare.

Conform reglementărilor în vigoare, se testează conform definiţiei de caz. Noi facem faţă acestor solicitări. Cei care se duc şi se testează contra cost nu se încadrează în definiţia de caz. Sunt mulţi care apelează la teste la privat dintre cei care se duc într-o ţară străină sau pur şi simplu vor să se testeze pentru că aşa au hotărât ei, să fie convinşi că nu au COVID. Noi am stabilit pentru ce cazuri se testează şi se decontează testarea", a declarat Orban.