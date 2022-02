Video | Președintele PNL îl trimite pe ministrul Budăi la Bruxelles, pentru renegocierea PNRR: 'Să meargă să vorbească cu oamenii ăia'

Florin Cîțu, președintele PNL, vrea să tranșeze definitiv chestiunea renegocierii PNRR, pentru creșterea plafonului pensiilor în PIB. Cîțu afirmă că ministrul Muncii, Marius Budăi, trebuie să renunțe la declarațiile politice și să meargă la Bruxelles să se convingă singur dacă PNRR poate fi sau nu renegociat așa cum dorește PSD.

„Sunt discuții. Bineînțeles că PNL, colegii mei nu se simt foarte bine că suntem acuzați la televizor de ceva ce nu s-a întâmplat. Am spus și în coaliție: ca să încheiem această discuție, cel mai bine ar fi ca domnul ministru, împreună cu prim-ministrul, să meargă la Bruxelles, să vadă dacă pot să renegocieze. Acolo trebuie să te duci cu o lege a pensiilor, cu impact bugetar, dar sunt sigur că știu ce să facă. Apoi să vină și să spună am obținut asta sau nu am obținut asta. Domnul ministru trebuie să-l convingă pe prim-ministru.

Eu, anul trecut, când era să pierdem banii din PNRR, m-am urcat în avion, m-am dus la Bruxelles și am vorbit cu toți liderii europeni, i-am convins ca România să primească încă 15 miliarde de euro, că merită. Așa trebuie să se facă și acum. Dacă vrea cineva să spună că în România la pensii trebuie să fie 10,5% și vom ajuta noi deficitul, să-i convingă pe cei de la Comisia Europeană, eu voi fi primul care voi spune da, mergem mai departe. Nu pe noi trebuie să ne convingă, de la PNL. Eu voi susține o soluție agreată cu Comisia, care se încadrează în parametrii deficitului. Dar cineva trebuie să se urce în avion să meargă la Bruxelles să vorbească cu oamenii ăia. Dacă domnul ministru doar iese și spune că PNL nu e de acord, nu rezolvă problema. Să nu mai piardă timpul, să se urce în avion și să rezolve”, a declarat Cîțu la Digi24.