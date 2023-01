VIDEO Prezentator TV rus îndeamnă Moscova să bombardeze Germania: 'Germanii trebuie să știe ce noi lideri naziști au crescut și adus la putere'

Atât SUA, cât și Germania sunt pregătite acum să trimită tancuri în Ucraina, după săptămâni întregi de discuții pe această temă. Un anunț din partea Casei Albe este așteptat chiar astăzi - și ar putea duce la furnizarea a 30 de tancuri M1 Abrams către Kiev. Autoritățile germane au confirmat că Germania va trimite tancuri Leopard 2 în Ucraina și va aproba exportul acestora din țările partenere. De asemenea, va aproba exportul acestora din țările partenere, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Hebestreit, citat de Sky News. Țara va furniza 14 tancuri de luptă, logistică și muniție.

Presa rusă de stat reacționat cu furie noaptea trecută la acest zvon, iar prezentatorul Vladimir Solovyov a îndemnat Kremlinul să bombardeze Germania ca răspuns.

Francis Scarr, care relatează despre televiziunea de stat rusă pentru BBC, a postat un clip pe rețelele de socializare, relatează Sky News. El îl citează pe Solovyov spunând că germanii trebuie să "știe ce noi lideri naziști au crescut și adus la putere".

Prezentatorul ar fi adăugat: "Farisei europeni, nemernici naziști!".

