VIDEO - Primarul Cristian Popescu Piedone, discuție la liber cu elevii Liceului Ion Barbu: 'M-au impresionat'

Primarul Cristian Popescu Piedone, discuție la liber cu elevii Liceului Ion Barbu: 'M-au impresionat'

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a participat la o întâlnire informală cu elevii de la Liceul Teoretic "Ion Barbu", pentru a discuta despre „ale vieții”. La întâlnire a venit și celebrul doctor Cristian Andrei, dar și reprezentanți din Poliția locală.

„Viața mi-a dat vată pe băț, dar și neghină! Despre succes și despre ghinion, despre corectitudine și despre greșeală, aș putea vorbi ore, zile...

Tot viața însă, cu vata sa pe băț și cu neghina ei, m-a învățat că paza bună trece primejdia rea! Că... fix așa este, cum spun bătrânii, cum spune zicala!

Tocmai de aceea, împreună cu o echipă de profesioniști din cadrul Poliției Locale Sector 5 și prietenul nostru minunat, doctorul Cristian Andrei, am decis să discutăm cu liceenii noștri despre... ale vieții toate! Să fie antrenați pentru... majorat! Pentru... viața reală! Viața aceea care... deseori are colți mulți și puțină vată pe băț!

Astăzi, am cunoscut câteva zeci de adolescenți isteți! De la Liceul Teoretic "Ion Barbu"! Mi-au plăcut, m-au impresionat! Am lăsat palavrele la poartă și... am discutat despre... baftă! Și despre clătitele succesului și insuccesului cotidian! Am dialogat ca prietenii, am legat prietenii... Și am zâmbit suficient cât să ne putem revedea bucuroși, curând! La final... ne-am pozat! Așa... ca peste ani să ne amintim că, într-o zi de ianuarie, am discutat despre viață… în sala de sport! Și... ne-a făcut bine!", a transmis Piedone.