VIDEO - Primele imagini de la atacul armat din SUA: o fetiță a fost ucisă și cinci oameni au fost împușcați

O fetiță de 6 ani a fost ucisă și cinci persoane au fost rănite, după un atac armat care a avut loc vineri noaptea în Washington DC. Agresorii nu au fost prinși, iar poliția cere ajutorul populației pentru a-i identifica, arată Mediafax.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Districtul Columbia a publicat o declarație video cu privire atacul de vineri noaptea, care a avut loc la scurt timp după ora 23.00, potrivit ABC News.

Asistentul șef Ashan M. Benedict a declarat că poliția a auzit focuri de armă la blocul 2900 din Martin Luther King, Jr. Avenue, iar când echipajele au ajuns la fața locului au găsit șase victime rănite, între care trei bărbați, două femei adulte și un copil.

Fata de 6 ani împușcată a fost declarată decedată.

Cei cinci adulți au fost transportați vineri seară la spitalele din zonă cu leziuni care nu le pun viața în pericol.

Cei care au deschis focul nu sunt prinși, iar poliția cere ajutorul populației pentru identificarea lor.

**reposted w/o audio interference** 7.17.21 Executive Assistant Chief Benedict provides on-scene briefing of shooting incident at 2900 block of MLK Ave SE pic.twitter.com/NAfwOF1IqV