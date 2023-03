Video - Prinţul William se află în vizită-surpriză în Polonia

"Mă aflu aici pentru că vreau să mulţumesc personal trupelor poloneze şi britanice care lucrează într-un parteneriat strâns şi crucial", a spus prinţul William într-o declaraţie pentru presa poloneză. "Vreau, de asemenea, să aduc un omagiu umanităţii inspirate de poporul polonez. V-aţi deschis inimile la fel de mult ca şi casele voastre", a declarat moştenitorul Coroanei britanice.

Prinţul William a călătorit până la Rzeszow, în sud-estul Poloniei, unde s-a întâlnit cu ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, şi a stat de vorbă cu membri ai forţelor de apărare poloneze şi cu militarii britanici aflaţi în această ţară, a declarat biroul său.

Trupele britanice desfăşurate în Polonia fac parte din forţa NATO de consolidare a flancului estic, decisă după invazia Rusiei în Ucraina.

Călătoria viitorului rege, care nu a fost făcută publică în prealabil, a avut loc sub o securitate strictă, însă purtătorul său de cuvânt a declarat că William a ţinut foarte mult să facă acestă vizită, informează News.ro.

După angajamentele militare, Prinţul de Wales urma să se deplaseze la Varşovia pentru a vizita o clădire de birouri care a fost transformată într-un centru de cazare ce găzduieşte aproximativ 300 de femei şi copii ucraineni care au fugit din cauza războiului.

Joi, prinţul William va depune o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din capitala poloneză, unde bunicii săi, Regina Elisabeta a II-a şi soţul ei, prinţul Philip, au depus şi ei o coroană de flori în timpul vizitei lor de stat din 1996. Prinţul William va avea, de asemenea, o întâlnire cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda.

"Mâine, când mă voi întâlni cu preşedintele Duda, voi reitera relaţia profundă pe care o împărtăşesc cele două naţiuni ale noastre şi voi sublinia sprijinul şi recunoştinţa mea continuă faţă de poporul polonez", a declarat el.

Deplasarea sa în Polonia se va încheia cu o vizită la o hală locală de alimente, unde va saluta tineri refugiaţi ucraineni care s-au stabilit la Varşovia.

Prinţul William a mai vizitat Polonia în 2017, împreună cu soţia sa, Kate.

BREAKING

Prince William has visited British and Polish troops in Poland and hailed them for 'defending our freedoms' during a secret trip just miles from the Ukrainian border. pic.twitter.com/Knme11s7HU