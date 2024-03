VIDEO/ Revoltă în Mexic - Manifestanții sparg poarta Palatului Prezidențial

Preşedintele mexican Andrés Manuel López Obrador a denunţat o ”provocare”, în contextul în care Mexicul se află în campanie electorală, de vineri, în vederea unor alegeri prezidenţiale, prevăzute la 2 iunie.

”Aceasta este o mişcare împotriva noastră”, a răspuns el într-o conferinţă de presă obişnuită, întrebat de jurnalişti despre ceea ce se petrecea în afara Palatului Naţional.

”Ei ar vrea ca noi să răspundem în mod violent. Nu o vom face, pentru că nu suntem opresori”, a continuat el.

”Vom repara poarta şi nu vor exista probleme”, a dat el asigurări.

Candidata partidului aflat la putere, Claudia Sheinbaum, este marea favorită în alegerile prezidenţiale, impulsionată de nepopularitatea preşedintelui în exerciţiu, care nu poate candida în scrutin, după un mandat unic de şase ani, potrivit Constituţiei.

Manifestanţii au atacat porţile Palatului Naţional, sediul preşedinţiei din 2018.

Rude ale celor 43 de dispăruţi, împreună cu avocaţii lor, activişti şi elevi manifestează cu regularitate în centrul Ciudad de Mexico mai ales odată cu apropierea marcării datei dramei.

O tabără în memoria celor 43 de dispăruţi a fost instalată pe principala arteră din centrul capitalei, în faţa Palatului Naţional.

Andrés Manuel López Obrador a dat asigurări că manifestanţii vor fi ascultaţi de către un membru al Ministerului de Interne.

El a apreciat că avocaţii şi activiţtii care-i însoţesc pe părinţii elevilor eraumotivaţi de ”obiective politice”.

Elevii de la Ayotzinapa au ”dispărut” în noaptea de 27 septembrie 2014, după ce s-au dus la Iguala, în statul Guerrero (sud), unde se pregăteau să urce la bordul mai multor autobuze pentru a pleca spre Ciudad de Mexico, unde urmau să participe la o manifestaţie.

Potrivit unor versiuni oficiale, ei au fost răpiţi de către poliţie, în complicitate cu criminali, şi au fost predaţi cartelului Guerreros Unidos, care i-a asasinat.

Această dramă a traumatizat Mexicul. Preşedintele Andrés Manuel López Obrador s-a angajat să revizuiască cu minuţiozitate anchetele şi să-i găsească pe tinerii daţi dispăruţi.

Watch: An eyewitness video captures the moment protesters smash open the door of Mexico's presidential palace in Mexico City. The group took to the streets to protest the disappearance of 43 students in Mexico in 2014. #Mexico pic.twitter.com/d2ZAkQUxoB