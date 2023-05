Video - Rusia a decretat stare de urgență în Siberia: Incendii uriașe au pus stăpânire pe zonă

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a murit în timp ce încerca să stingă un incendiu în apropiere de satul Krasni Iar, în regiunea Tiumen, a anunţat administraţia regională. În această regiune siberiană guvernatorul Aleksandr Moor a declarat starea de urgenţă.

Douăsprezece incendii de pădure erau încă active luni dimineaţă, acoperind peste 1.100 de hectare, potrivit agenţiei de ştiri TASS. "Situaţia este agravată de vreme: este cald, uscat şi foarte vânt. Rafalele răspândesc focul pe sute de metri în câteva secunde", a declarat Moor.

În ultimii ani, incendiile de pădure încep să se producă mai devreme în Rusia, în condiţiile în care temperaturile ridicate se instalează tot mai devreme. Potrivit autorităţilor, incendiile sunt declanşate în principal în timpul grătarelor la ţară, foarte populare în rândul ruşilor, sau în timpul curăţării terenurilor prin ardere, o practică denunţată de autorităţi.

Ministrul pentru Situaţii de Urgenţă, Aleksandr Kurenkov, s-a deplasat în regiunea Kurgan din Urali, la 1.600 de kilometri est de Moscova. Într-un comunicat, el a precizat că nouă din cele 13 incendii active în prezent în regiune au fost "lichidate".

