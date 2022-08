Video | Rușii susțin că au distrus o grupare din Siria antrenată de specialiști americani

Forțele aeriene rusești au distrus pe 4 august în Siria, în așa-numitul deșert alb, militanții unei grupări care este antrenată de instructori din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale SUA, a transmis vineri Ministerul rus al Apărării.

"La 4 august 2022, în timp ce efectuau patrulări aeriene, echipajele Forțelor Aerospațiale ruse au identificat și distrus un grup de militanți ai grupării teroriste Liwa Shuhada El-Karyatein, care se ascundeau în adăposturi echipate în deșertul Belaya", a notat agenția rusă de stat Tass.

După cum precizează Ministerul rus al Apărării, această grupare se află în zona al-Tanf, fiind aprovizionată și antrenată de instructori din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale armatei americane.

Potrivit agenției, militanții grupării au operat din deșert, comițând acte de sabotaj împotriva populației civile și a infrastructurii civile din Siria.

"Piloții aviației armatei din cadrul Forțelor Aerospațiale Ruse au distrus cu succes toți militanții", a precizat Ministerul Apărării. Departamentul a distribuit, de asemenea, imagini video cu distrugerea militanților.

