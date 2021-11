VIDEO - Scene INCREDIBILE la Londra: ambasadorul Israelului, ATACAT de studenți pro-Palestina

Ambasadorul Israelului în Regatul Unit a fost scos aseară de la London School of Economics, când studenții pro-palestinieni au încercat să ia cu asalt clădirea.

Tzipi Hotovely a fost grăbită în Jaguarul ei oficial de gărzile ei de corp și a fugit după ce protestatarii au țipat și au încercat să o prindă.

Diplomatul, în vârstă de 42 de ani, care a participat la o dezbatere la un sindicat a purtat flori în timp ce bătăușii au strigat „nu ți-e rușine?” și au marcat țara ei drept „stat terorist”, în timp ce i-au atacat mașina.

Hotovely a spus în această dimineață că „nu va fi intimidată” de demonstrație, adăugând că evenimentul în sine a fost „excelent”.

Miniștrii guvernamentali din Marea Britanie, Priti Patel, Nadhim Zahawi și James Cleverly, au condamnat „comportamentul agresiv și amenințător” în această dimineață.

Imaginile din noaptea trecută au arătat-o ​​pe Hotovely ținând flori în mână în timp ce fugea de studenți după dezbaterea pașnică între orele 18:00 și 19:30 din campusul Holborn.

Ea a fost întâmpinată de protestatari pro-Palestina care strigau „nu ți-e rușine” în timp ce huiduiau și încercau să treacă cu forța pe lângă poliție.

Gărzile de corp l-au repezit pe diplomat în spatele lui în mașina Jaguar, exact când un protestatar a rupt linia ofițerilor înainte de a fi atacat de protecția ei.

Mașina ei a plecat cu viteză și a fost urmată de forțele de securitate într-un Land Rover - care a trebuit să-și forțeze drumul prin mulțime.

Un protestatar student a declarat presei: „Studenții de la această universitate sunt profund rușinați. Această universitate nu a reușit să recunoască și să reprezinte corpul studențesc. Dacă palestinienii nu sunt recunoscuți, nu ne vom opri din dezbateri.”

Un altul a spus: „Cineva ca această persoană nu merită cu adevărat dreptul de a vorbi. Ea a făcut comentarii dezumanizând un întreg popor. Numirea ei ca ambasador este o dovadă suficientă a atitudinii actualului guvern al Israelului și a atitudinii actuale.”

Amazing.



Israeli ambassador Tzipi Hotovely was forced to flee London’s LSE university after students protested her presence and refused to give her a platform. This is how colonial war criminals must be treated everywhere. #FreePalestine pic.twitter.com/SuInl4tna0