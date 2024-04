VIDEO| Sebastian Burduja l-a surprins pe Nicolae Ciucă, când a venit să-și depună candidatura: 'L-am întrebat de ce a venit așa?'

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, și-a depus candidatura, dar a reușit să-l surprindă inclusiv pe Nicolae Ciucă. Burduja a venit pe motocicletă și îmbrăcat cu un tricou, iar când a fost întrebat de ce a ales această ”intrare”, el a spus că vrea să se prezinte oamenilor așa cum este el în fiecare zi.

”Sebastian Burduja are planul dinainte, îl are aici pe pupitru. Are curajul și tinerețea, are partea aceasta de spirit de sacrificiu, pentru că a intra într-o astfel de competiție înseamnă să-ți sacrifici multe aspecte personale. Este prima dată pentru mine când văd un candidat care vine să-și depună dosarele cu motocicleta. L-am întrebat de ce a venit cu motocicleta și mi-a spus: ”Așa sunt eu, nu vreau să par altfel decât sunt eu”. Oamenii trebuie să aprecieze exact această stare de normalitate și de realitate.

Noi suntem alături de Sebastian Burduja, avem șansa noastră, el are șansa lui, iar Bucureștiul are șansa de a avea un management performant”, a spus Nicolae Ciucă.

Burduja: Îl provoc pe Nicușor Dan la o dezbatere

Sebastian Burduja l-a provocat pe Nicușor Dan la o dezbatere și a spus că Bucureștiul suferă de sindromul meseriașului ”cine v-a lucrat aici”, un lucru pe care el vrea să-l schimbe.

”Îl provoc pe Nicușor Dan la o dezbatere pe București. Vreau să văd dacă are curajul să se lupte cu mine”, a spus Burduja.

”Am făcut primul pas pentru schimbarea Bucureștiului. Ne dorim cu toții un oraș în care să nu mai stăm ore întregi în trafic, un oraș în care părinții să nu se mai teamă să-și trimită copiii la școală din cauza drogurilor, un oraș în care să nu mai vedem mizerie.

Este o cursă în 4 și asta înseamnă frumusețea democrației. Bucureștiul trebuie să dea din nou ora exactă în toată țara”, a spus Sebastian Burduja.