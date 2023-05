VIDEO Serie A: Lazio a învins pe Cremonese. Momente emoţionante pentru Ştefan Radu

Jucătorul român Ştefan Radu a evoluat duminică în primul său meci din acest sezon, în victoria obţinută de Lazio pe propriul teren, scor 3-2 cu Cremonese. Românul a fost aplaudat de suporteri la ultimul său meci pe Olimpico, informează News.ro.

Lazio Roma s-a impus cu 3-2 în faţa lui Cremonese, după un meci în care elevii lui Maurizio Sarri au avut ceva emoţii. Lazialii au condus cu 2-0 la pauză, însă oaspeţii – fără Chiricheş, accidentat, au egalat în numai patru minute, după un gol al lui Galdames şi un autogol al lui Lazzari. Din fericire Milinkovic-Savic a reuşit dubla şi a adus victoria gazdelor cu un gol marcat în minutul 89. În minutul 90+1, Sarri l-a scos pe Zaccagni şi l-a introdus în teren pe Ştefan Radu. Fundaşul român nu evoluase nici un meci în Serie A în acest sezon, dar la intrarea pe gazon a fost aplaudat de întreg stadionul, iar fanii laziali au avut un banner dedicat lui Radu: „15 ani de lupte cu vulturul pe piept. Un luptător, unul dintre noi! Ştefan Radu, cu Lazio pentru totdeauna”.

Este ultimul meci pe Stadio Olimpico, în faţa propriilor suporteri, pentru fundaşul român, venit la Lazio în anul 2008 şi deţinătorul recordurilor pentru cele mai multe meciuri disputate în tricoul lui Lazio (427) şi pentru cele mai multe meciuri jucate pentru Lazio în Serie A (349).

Înaintea ultimei etape, Lazio ocupă locul secund în clasament, cu 71 de puncte, asigurându-şi locul pentru Liga Campionilor în sezonul viitor.

Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 37-a din Serie A:

Verona – Empoli 1-1 (Gaich 61 / Magnani 90+6 autogol);

Bologna – Napoli 2-2 (Ferguson 62, De Silvestri 84 / Osimhen 14, 54);

Monza – Lecce 0-1 (Colombo 90+11);

Lazio Roma – Cremonese 3-2 (Hysaj 4, Milinkovic-Savic 37, 89 / Galdames 54, Lazzari 58 autogol).

Ștefan Radu: 15 years of battles with the Eagle on his chest ????#LazioCremonese pic.twitter.com/fejIwTo7rv