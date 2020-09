VIDEO Solistul trupei VUNK, Cornel Ilie, a divorțat, după cinci ani de căsnicie: 'Oamenii au făcut ca termenul divorţ să capete un aer distructiv'

Solistul trupei Vunk, Cornel Ilie, în vârstă de 43 de ani, a anunţat pe pagina sa de Facebook că divorţează de soţia lui, Eliza Ilie, după cinci ani de căsnicie. Cornel Ilie a dezvăluit, printr-o postare pe Facebook, că el şi Eliza vor divorţa după cinci ani de mariaj. Solistul trupei Vunk a mărturisit că divorţul va fi unul amiabil şi că cei doi vor rămâne „aceiaşi prieteni buni“.

„Din 'Poveste' a rămas 'O veste': De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul 'divorţ' să capete un aer distructiv, fatalist, aşa că o să formulez altfel: eu şi cu Eliza nu mai suntem un cuplu.

Am învăţat foarte multe împreună unul de la altul, am învăţat şi mai multe despre noi înşine şi, mai ales, despre viaţă. Am devenit mai puternici şi mai curajoşi, unul prin celălalt. Vom continua să ne creştem copiii cu aceeaşi dragoste şi grijă, arătându-le toate frumuseţile vieţii, bunătatea faţă de ceilalţi şi învăţându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiaşi prieteni buni, dar şi aceleaşi persoane discrete cu viaţa lor personală.

Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulţumim că înţelegeţi această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puţin mai devreme“, a fost mesajul solistului.

Cornel şi Eliza Ilie s-au căsătorit în 2015 şi au împreună o fetiţă, pe nume Zara, în vârstă de patru ani, şi un băieţel, Cezar Mihai, în vârstă de un an. Cei doi sunt împreună din 2013, după ce Eliza a rupt logodna cu patronul unor lanţuri de magazine din Bucureşti, cu care avea o relaţie de patru ani.

Eliza este originară din Dâmboviţa şi a absolvit cursurile Facultăţii de Drept.

Ca o ironie a sorții, trupa VUNK semna melodia „pleacă” în 2011.