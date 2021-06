VIDEO Sub 40% dintre spectatorii de la primele 3 meciuri organizate la Bucureşti vor fi români

Managerul de proiect din partea FRF în cadrul Comitetului de organizare a turneului final al EURO 2020, Florin Şari, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că peste 60% (aproximativ 7.800) dintre spectatorii care vor fi prezenţi la fiecare dintre primele trei meciuri de fotbal găzduite de Arena Naţională din Capitală vor fi străini.

El a explicat însă că proporţia se va inversa la cel de-al patrulea meci de la Bucureşti, cel din optimile de finală, deoarece există un interes ridicat din partea suporterilor români.

"Este cel mai important eveniment organizat de Bucureşti din totdeauna. Avem informaţii că ponderea străinilor care vor veni la cele trei meciuri din faza grupelor este de peste 60%. Deci din cele aproximativ 13.000 de locuri de la fiecare meci, în proporţie de 60-65% vor fi ocupate de cetăţeni străini. Interesul pentru meciul din optimile de finală este foarte mare însă din partea românilor. Astfel că proporţiile se inversează puţin pentru ultimul meci. Aşadar Bucureştiul va avea de câştigat", a spus oficialul.

"Am început acest proiect numit EURO 2020 în august 2015 şi pot spune că sunt şeful de proiect din cele 11 oraşe gazdă care a schimbat şapte guverne, patru administraţii la Capitală. Iar azi am reuşit să fiu aici şi să mă bucur de colegii mei de cel mai mare festival al fotbalului pe care l-a găzduit vreodată România. În toţi aceşti şase ani, proiectul a fost unul extrem de stabil şi în toată această perioadă am avut sprijinul autorităţilor", a adăugat Şari.

Întrebat dacă este mulţumit de modul în care se prezintă o porţiune din Strada Vasile Şerbănică, presărată cu nenumărate gropi, ţinând cont de faptul că aceea este singura cale de acces a ziariştilor străini către Centrul de Acreditare al EURO 2020, Florin Şari a răspuns: "Acea bucată de stradă este o proprietate privată, iar proprietarul dispune de acel teren aşa cum consideră. Noi aici nu avem motive nici să fim satisfăcuţi, nici nesatisfăcuţi. Este o situaţie de fapt pe care am luat-o ca atare".

Şari a fost completat de Alexandru Cândea, manager operaţional al EURO 2020 la Bucureşti, acesta menţionând că din acest motiv s-a decis schimbarea drumului de accesul în Centrul de Acreditare, intrarea urmând să se facă din Bulevardul Basarabia. "Pentru că nu am reuşit să facem ca acea stradă să arate precum stadionul, am luat decizia de a avea o altă intrare pentru media, adiacentă, din Bulevardul Basarabia. Această nouă intrare va suplimenta accesul staff-ului şi personalului media. Aşa că totul va decurge normal pentru că arată la nivelul aşteptat", a menţionat Cândea.

Acesta a predat cheia facilităţilor din Arena Naţională reprezentantului UEFA la Bucureşti şi a menţionat că transformarea stadionului pentru turneul final este una totală.

"Stadionul este pregătit şi aproape în totalitate schimbat. O să fiţi şocaţi când veţi intra în interior şi veţi vedea cum s-a transformat pentru acest eveniment festiv. Sper ca la finalul celor patru meciuri să ne bucurăm de un eveniment care va rămâne în istoria fotbalului românesc", a explicat Alexandru Cândea.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).