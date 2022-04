VIDEO - Surpriză de zile mari! Boris Johnson vorbește perfect în limba rusă: mesaj pentru poporul rus

Premierul, Marii Britanii, Boris Johnson a publicat pe reţele sociale un videoclip destinat cetăţenilor ruşi în care spune că trupele ţării comit atrocităţi în Ucraina, precum masacrarea civililor şi violarea femeilor. Premierul britanic a mai subliniat că aceste acţiuni pătează ”onoarea Rusiei”, iar Vladimir Putin e conştient că dacă populaţia ar şti care este adevărul, nu ar sprijini ”războiul lui”, conform BBC, relatează News.ro.

În înregistrarea video publicată pe contul său Twitter, premierul Johnson îi încurajează pe ruşi să folosească o conexiune la internet VPN pentru a ”accesa informaţii independente” şi apoi să răspândească adevărul.

”Cetăţenii ruşi merită adevărul. Meritaţi să ştiţi realitatea”, a afirmat Johnson, în limba rusă.

”Atrocităţile comise de trupele ruse în Bucea, Irpin şi în alte părţi ale Ucrainei au oripilat întreaga omenire. Masacrarea civililor, ucişi prin împuşcare, cu mâinile legate. Femei violate în faţa copiilor lor mici. Trupuri arse într-un mod crud şi aruncate în gropi comune sau împrăştiate pe străzi”, a continuat premierul britanic, în limba engleză.

”Preşedintele vostru e conştient că dacă aţi şti ce se întâmplă, nu aţi sprijini războiul lui. Ştie că aceste crime trădează încrederea oricărei mame care îşi ia cu mândrie rămas-bun de la fiul ei care se înrolează în armată. De asemenea, e conştient că reprezintă pete pe însăşi onoarea Rusiei, pete care se măresc şi nu mai pot fi şterse, pe măsură ce războiul continuă”, a mai subliniat Johnson.

Vorbind în rusă spre sfârşitul videoclipului, premierul Johnson spune că Vladimir Putin este acuzat de crime de război, dar că nu crede că preşedintele acţionează în numele poporului său.

Prime Minister @BorisJohnson to the Russian people: You deserve the truth. You deserve the facts.



Warning: This content has scenes some may find distressing. pic.twitter.com/3WvBcjFCTO