Într-un videoclip distribuit de propagandiști și bloggeri pro-război, un rezident al regiunii Belgorod pe nume Denis Banban, în prezența bărbaților în uniformă cu inscripția "SMERSH" pe spate, își cere scuze pentru filmarea activității de apărare aeriană rusă în timpul bombardării Belgorodului pe 2 ianuarie. Anterior, primarul din Belgorod a cerut să nu distribuie imagini cu locația sistemelor de apărare aeriană.

"Nu este clar dacă noul nume indică noi capacități sau rol în contrainformațiile rusești sau dacă este doar o schimbare de emblemă. Cu toate acestea, acesta este un alt exemplu al modului în care autoritățile ruse prezintă conflictul cu Ucraina în spiritul celui de-al Doilea Război Mondial", crede Londra.

Unitățile SMERȘ ("Moarte spionilor") au existat în URSS din 1943 până în 1946. La începutul lunii decembrie 2023, un membru al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, generalul-locotenent Andrei Gurulev, a declarat că Moscova a creat detașamente similare în teritoriile ocupate ale Ucrainei. El a menționat că această practică ar trebui extinsă și în alte regiuni. În plus față de Gurulev, autoritățile autoproclamatei Republici Populare Donețk, Crimeea, deputatul Andrei Lugovoi și vicepreședintele Consiliului de Securitate Dmitri Medvedev au vorbit în favoarea restaurării acestei structuri. El a scris pe canalul său Telegram că, în vremuri de război, au existat întotdeauna reguli speciale și "grupuri liniștite de oameni imaculat de necunoscuți" care le-au urmat efectiv. Acum există mai multe comunități pe Telegram care se numesc "SMERSH" și sunt angajate în denunțuri.

În Rusia, pe tot parcursul anului trecut, cel puțin 101 persoane au devenit inculpați în dosare penale în baza articolelor privind trădarea, spionajul și cooperarea cu state străine. Multe dintre materialele din aceste cazuri sunt desemnate ca fiind "ascunse", ceea ce poate indica un număr mai mare de inculpați.

SMERȘ a fost numele departamentelor sovietice de contraspionaj formate în timpul celuin de-Al Doilea Război Mondial, care aveau ca sarcină securizarea spatelui Armatei Roșii și arestarea "trădătorilor, dezertorilor, spionilor și elementelor criminale".

Principalul inamic al SMERȘ în activitatea de contrainformații a fost Abwehrul, departamentul contrainformațiilor și de spionaj din armata germană, care a funcționat atât în primul război mondial, cât și în al doilea război mondial. Activitatea SMERȘ includea și "filtrarea" soldaților recuperați din prizonierat, ca și "filtrarea" populației din teritoriile eliberate sau din cele ocupate de Armata Roșie în Europa.

SMERȘ era, de asemenea, folosit pentru pedepsirea chiar a lucrătorilor din NKVD. Toți cei din structura NKVD puteau fi cercetați, indiferent de poziția pe care o ocupau. Agenții SMERȘ erau de asemenea trimiși în misiuni externe pentru găsirea și asasinarea trădătorilor, a agenților dubli și a altor persoane.

SMERȘ a fost folosit pentru vânarea așa-zișilor "inamicilor poporului", care reușiseră să se refugieze din Uniunea Sovietică.

La sfârșitul războiului, SMERȘ a primit sarcina găsirii lui Adolf Hitler și capturarea lui în viață, dacă era posibil, sau recuperarea cadavrului. Agenții SMERȘ au descoperit cadavrul parțial incinerat al lui Hitler lângă Führerbunker și au efectuat o investigație pentru refacerea întregului film al sinuciderii liderului german (împreună cu soția, Eva Braun), și identificarea rămășițelor pământești.

