VIDEO Teroriștii care au ucis peste 115 de persoane în Moscova voiau să fugă în Ucraina: Dezvăluirile făcute de FSB

Presupuşii autori ai atacului de vineri asupra unei săli de concerte de la periferia Moscovei, în care au murit peste 115 persoane, ar fi folosit "arme automate" şi au incendiat clădirea cu un "lichid inflamabil", a transmis sâmbătă Comitetul de Anchetă din Rusia, în timp ce serviciile de securitate au spus că suspecţii aveau "contacte" în Ucraina şi intenţionau să fugă în această ţară, relatează AFP.

"S-a stabilit că teroriştii au folosit un lichid inflamabil pentru a da foc sălii de concerte unde erau spectatori" printre care existau şi răniţi, au precizat anchetatorii pe Telegram, adăugând că au confiscat "arme automate" folosite în atac, care a fost revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI).

Citește și: Vladimir Putin a aflat: Sunt cel puțin 93 de morți! Cei 4 teroriști au fost prinși, alături de alte 7 persoane

Conform serviciilor de securitate ruse (FSB), suspecţii în acest atac aveau "contacte" în Ucraina, scrie agerpres.ro.

"După comiterea atacului terorist, criminalii intenţionau să treacă graniţa ruso-ucraineană şi aveau contacte corespunzătoare de partea ucraineană", a transmis FSB, citat de agenţia de ştiri TASS, spunând că suspecţii au fost arestaţi într-o regiune rusă care se învecinează cu Ucraina.

Ucraina a negat încă de vineri orice implicare în atac.

Citește și: VIDEO Prima reacție a lui Vladimir Putin, după ce cel puțin 60 de oameni au fost uciși în atentatul din sala de concert

Kremlinul a anunţat sâmbătă arestarea a 11 persoane, inclusiv a celor "patru" atacatori, după atacul armat de vineri, în timp ce anchetatorii au transmis că bilanţul victimelor a ajuns la 115 morţi şi au atras atenţia că ar putea creşte.

O persoană reținută sub suspiciunea de participare la atacul terorist din Moscova a declarat că a sosit din Turcia pe 4 martie. Videoclipul interogatoriului a fost publicat de redactorul șef al grupului media Rossia Segodnia și al canalului de televiziune RT, propagandista Margarita Simonyan, pe canalul Telegram.

„Acolo (în Turcia. - Nd.) <...> am pierdut documentele, am trecut granița aici”, a spus suspectul.

Deținutul a spus că superiorii săi l-au contactat în urmă cu o lună prin Telegram și i-au furnizat arme. I s-a dat sarcina de a ucide toți oamenii din sală și i s-a oferit aproximativ un milion de ruble pentru asta. Suspectul a adăugat că a comis crimele după o conversație cu „asistentul predicatorului”.

În filmările publicate, suspectul și-a declarat numele, Fariddun Shamsutdin, precum și data nașterii - 17 septembrie 1998.După cum a spus un corespondent al RIA Novosti care a asistat la incident, cel puțin trei bărbați în haine de camuflaj și fără măști au intrat în sală. Teroriștii au împușcat oameni și au aruncat, de asemenea, bombe incendiare. Potrivit ultimelor date, 115 persoane au murit.

Un alt terorist a fost prins și interogat.

”- Ce-ai făcut în Cropus?

- Am împușcat.

- Pe cine?

-Oameni.

- De ce?

- Pentru bani.

-Pentru ce sumă?

- Undeva jumătate de milion.

- Milion de ce?

- De ruble.

- Unde i-ai primit?

- Pe card.

- Ți-a transferat pe card?

- Da. Am pierdut cardul.

Bărbatul spune că armele i-au fost trimise de cei care l-au contactat pe Telegram

- De unde ai luat armele?

- Ei mi le-au trimis.

- Cine ei?

- Nu știu, pe Telegram mi-au scris, fără nume, fără prenume, fără nimic.

- Cum te-au găsit pe Telegram? Tu le-ai scris sau ei te-au găsit?

- Ei m-au găsit.

- De ce tocmai pe tine?

- Nu știu, eu ascultam acolo predici.

- Cum așa? Pur și simplu ți-au propus să ucizi oameni?

- Eu pe Telegram ascultam lecții, predici.

Presupusul atacator susține că nu știe numele celor care l-au racolat.

- El ți a scris?

- Asistentul lui.

- Cum îl cheamă pe asistent?

- Nu știu, mi-a scris fără nume, fără prenume.

- Când ți-a scris?

- Cam o lună în urmă.

- Ce ți-a scris?

- Nu știu, mi-a promis un milion de ruble.

- Ce ți-a scris, ce a propus?

- Nu știu, mi-a scris, după care mi-a propus și eu am acceptat.

- Ce ți-a propus?

- Bani.

- Ce ți a propus pentru bani?

- Să fac ce am făcut.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a fost pus să ucidă oameni la nimereală.

- Concret, ce ți-a spus?

- Nu știu, să ucid.

- Pe cine?

- Ei mi-au trimis locul, totul.

- Ți-au spus pe cine trebuie să ucizi?

- Oameni, nu contează.

- Încă o data, numele și anul nașterii?

- Faidun, născut în 1998.”

Russian security forces show hotel room where terrorists allegedly lived pic.twitter.com/lAdiSgyuWZ — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024

Two terrorists have been detained in the Bryansk region, Russian State Duma deputy Alexander Khinshtein reports



According to him, the Renault, on which the suspected terrorists were traveling, was found at night near the village of Khatsun, Bryansk region.



Hinshtein also… pic.twitter.com/JCNuYoRf8W — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024

5 hours after the start of the terrorist attack on the Crocus City Hall concert hall in #Moscow, there was still no official confirmation of the capture of the alleged terrorists.



The terrorists, probably, managed to escape. The search continues. pic.twitter.com/3IEk5Sxj4k — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

“ What were you doing in Crocus?! - Shoot! One of the terrorists said that they promised to pay him 500 thousand rubles for killing innocent people, but managed to receive 250 thousand rubles



One of the terrorists who raided Crocus City Hall admitted that he acted



1/ pic.twitter.com/Z0mpATgDKw — ????????Jacob????????Charite???????? (@jaccocharite) March 23, 2024

One of Moscow Crocus City Hall terrorists has been captured and is being interrogated. Which names will he give up? pic.twitter.com/5mcxiwD9XC — Aussie Cossack (@aussiecossack) March 23, 2024