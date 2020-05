VIDEO Tony Vaccaro, un celebru fotograf de război american, a învins coronavirusul la 97 de ani

Şi-a pierdut mama la naştere, apoi tatăl, iar la cinci ani era orfan, în Italia, suferind bătăi crunte de la un unchi. În cel de-Al Doilea Război Mondial a supravieţuit Bătăliei din Normandia.În prezent un reputat fotograf, Tony Vaccaro, în vârstă de 97 de ani, a mai câştigat o bătălie, cu COVID-19, anunță MEDIAFAX.

Vaccaro locuieşte în Queens, New York, un oraş afectat grav de coronavirus. A stat în spital doar două zile, cu simptome moderate, şi a avut nevoie de o săptămână pentru a se recupera. Apoi i-a surprins pe toţi ridicându-se din pat pentru a se bărbieri.

Îşi atribuie longevitatea "norocului chior, vinului roşu" şi hotărârii de care a dat dovadă de-a lungul timpului.

"Pentru mine, cel mai mare lucru pe care îl poţi face este să provoci lumea. Şi câştig majoritatea acestor provocări. Asta mă face să merg mai departe", spune fotograful

În timpul războiului, echipamentul militar şi l-a completat cu un aparat foto, cu care a surprins peste 8.000 de imagini ale unor vremuri teribile.

Una dintre cele mai celebre fotografii ale sale este "Sărutul eliberării", în care un soldat american sărută o franţuzoaică, la sfârşitul războiului.

Vaccaro a documentat reconstrucţia Europei şi s-a întors în SUA, unde a devenit fotograf de modă şi celebrităţi, colaborând cu reviste ca Look, Life şi Harper’s Bazaar şi vedete precum Sophia Loren, John F. Kennedy, Enzo Ferrari, Georgia O’Keeffe şi Pablo Picasso, despre care a spus că i-a fost "ca un frate", potrivit Associated Press.

În 2016, HBO a produs un documentar despre el, "Under Fire: The Untold Story of PFC Tony Vaccaro", iar fotografiile sale sunt expuse la Centrul Pompidou din Paris şi Metropolitan Museum of Art din New York.