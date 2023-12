FOTO VIDEO Trupele israeliene intră în forță în tabăra de refugiați Jabalia. Hamas vorbește despre cel puțin 100 de morți

Armata israeliană a trimis luni informații publice despre „activitatea sa operațională” din Jabalia, dar nu a oferit detalii despre atacurile aeriene raportate în zonă. Israel spune că în timpul operațiunii a găsit peste un milion de dolari „pentru activități teroriste în reședința unui senior terorist Hamas” și că „a lovit infrastructura teroristă”.

Un bilanţ publicat vineri indica 18.800 de morţi în Fâşia Gaza de la începerea războiului între Israel şi mişcarea Hamas, pe 7 octombrie.

În acea zi, comandouri ale Hamas au intrat în sudul Israelului, unde au ucis aproximativ 1.200 de persoane şi au luat 240 de ostatici (dintre care 129 încă sunt în captivitate, alţii fiind eliberaţi în schimbul unor deţinuţi palestinieni din închisori israeliene) pe care i-au dus în Fâşia Gaza.

Armata israeliană a anunţat că patru soldaţi de-ai săi şi-au pierdut viaţa pe front duminică, ceea ce aduce la 126 numărul militarilor israelieni ucişi în Gaza de la lansarea ofensivei terestre, la finalul lunii octombrie.

There's been another massacre in Jabalia. The West and Israeli have failed in creating moral confusion through disinformation, and now they want to normalize the #GazaGenocide.

Murdering Palestinians will never become normal. The going #GazaHolocaust is increasing global outrage. pic.twitter.com/7iBStyRiyJ