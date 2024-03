VIDEO Trupele speciale ale FSB au ucis 6 presupuşi militanţi în Inguşetia

Autorităţile au instituit sâmbătă un "regim antiterorist" în localitatea Karabulak, după ce presupuşii militanţi au deschis focul asupra forţelor de securitate într-o clădire rezidenţială, scrie agerpres.ro.

"Operaţiunea specială s-a încheiat. Regimul de operaţiune antiteroristă se menţine", a precizat pentru TASS o sursă de securitate.

Identitatea presupuşilor militanţi este în curs de stabilire, a relatat agenţia RIA Novosti.

Inguşetia, cea mai mică regiune a Rusiei, între Osetia de nord şi Cecenia, are o populaţie de circa o jumătate de milion de oameni. Timp de circa zece ani, până în 2017, forţele de securitate ruse s-au confruntat cu o insurgenţă armată la care au luat parte mai multe grupuri islamiste militante din Inguşetia, Daghestan şi Cecenia.

Russia: Gunfight between FSB spetsnaz and local militants in occupied Republic of Ingushetia, city of Karabulak, has now been ongoing for over 8 hours. Heavy explosions. Militants reportedly previously killed multiple Russian police officers.

