VIDEO - Un institut finanțat de SUA acuză China că demolează moschei în Xinjiang. Beijingul denunță: 'Este o calomnie și un zvon'

China a distrus sau avariat în mod sistematic mii de moschei în regiunea sensibilă Xinjiang (nord-Vest), acuză - cu imagini satelitare în sprijin -, într-un raport publicat vineri, un institut australian de cercetare, finanţat de către Departamentul de Stat american, relatează AFP, potrivit News.ro.

Aproximativ 15.000 de moschei au fost distruse sau avariate, în ultimii ani, în această regiune cu populaţie majoritar musulmană, acuză în acest raport detaliat Institutul Australian de Politică Strategică (ASPI) - un cabinet de cercetare înfiinţat de către Guvernul australian.

Cercetătorii precizează că se bazează pe imagini satelitare şi pe importante ”extrapolări”, după ce au analizat 533 de moschei - din cele 24.000 câte se află în mod oficial în Xinjiang, potrivit autorităţilor chineze. Ei precizează că au procedat la calcule după modele statistice.

Majoritatea distrugerilor au avut loc în ultimii trei ani, iar 8.500 de mochei au fost complet distruse, se arată în raport. Altor moschei li s-au dărâmat domurile şi minaretele, potrivit cercetătorilor, care estimează până la 15.000 numărul moscheilor aflate în continuare ”în picioare” în Xinjiang. Studiul a fost finanţat de către Departamentul de Stat american, precizează ASPI.

Washintonul înfruntă Beijingul într-un număr de dosare şi se află în prima linie, în ultimele luni, în denunarea politicii chineze în Xinjiang. Acest imens teritoriu semideşertic - însângerat mult timp de atentate atribuite membrilor etniei musulmane uigure - face obiectul unei acaparări ferme în domeniul securităţii în numele luptei împotriva terorismului. Peste un milion de persoane - în principal musulmani - au fost internate în ”tabere”, acuză organizaţii de apărarea drepturilor omului.

China susţine însă că este vorba despre ”centre de formare profesională”, menite să ajute populaţia să găsească un loc de muncă şi să se îndepărteze de extremismul religios. Autorităţile chineze afirmă cu regularitate că vor facă religiile ”mai chineze”. Această campanie, pe care o poartă în numele unui control mai mare al cultelor, vizează de asemenea să lupte împotriva mişcărilor islamiste care catalizează sentimentul separatist în Xinjiang.

China: Este doar un zvon și o calomnie

”Acest raport este doar un zvon şi o calomnie”, a reacţionat, într-o conferinţă de presă obişnuită, un purtător de cuvânt al Ministerul chinez de Externe, Wang Wenbin. El denunţă ”lipsa credibilităţii” cabinetului de cercetare şi ”finanţările sale din străinătate”. ”Numărul total al moscheilor pe cap de locuitor în Xinjiang este mai mare decât numărul din ţările musulmane”, a declarat el.

ASPI a publicat joi alt raport, în care acuză China că şi-a consolidat reţeaua de centre de detenţie în regiune.

In "China's little Mecca," the town of Linxia, Gansu, every domed mosque has had its dome(s) removed.



All of these satellite images are from Linxia.



This is part of a government program that has hit cities across China. pic.twitter.com/Dk9Dhxx6LJ